ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

STYLERЖиття    30.05.2019 - 18:18
Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток
Міс Україна (фото: facebook.com/missukraineofficial)

Стали відомі імена перших претенденток на корону конкурсу Міс Україна 2019

Стали відомі імена перших 10 претенденток на титул Міс Україна 2019. Всього ж, за словами представників оргкомітету конкурсу, за головну корону країни будуть боротися 50 красунь з різних міст України.

Директор конкурсу Міс Україна Вікторія Кіосе також поділилася невеликим секретом і сказала, що у планах організаторів зробити публічну презентацію цієї самої 50-ки кращих.

"Можу сказати, що такого формату презентації 50-ки фіналісток Україна ще не бачила. Але ми хочемо, щоб на всіх етапах конкурсу була максимальна чесність і прозорість відбіркового процесу", - зазначила вона.

Всі імена учасниць конкурсу Міс Україна громадськість дізнається 25 червня.

Додамо, що в числі інших в топ-10 є кандидатура української актриси, моделі Єлизавети Василенко, яка зіграла одну з головних ролей в серіалі "Школа".

Перша десятка претенденток на участь в національному конкурсі краси Міс Україна 2019:

Єлизавета Василенко, 20 років, зріст 170 см, Дніпро.

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Єлизавета Василенко (фото: missukraine.ua)

Валерія Напалкова, 20 років, зріст 171 см, Київ.

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Валерія Напалкова (фото: missukraine.ua)

Поліна Федина, 23 роки, зріст 176 см, Дніпро.

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Поліна Федіна (фото: missukraine.ua)

Олена-Евеліна Фірус, 19 років, зріст 172 см, Львів.

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Олена-Евеліна Фірус (фото: missukraine.ua)

Діана Шабас, 20 років, зріст 179 см, Нововолинськ.

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Діана Шабас (фото: missukraine.ua)

Софія Гирич, 20 років, зріст 174 см, Запоріжжі.

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Софія Гирич (фото: missukraine.ua)

Яна Іванова, 19 років, зріст 175 см, Кривий Ріг.

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Яна Іванова (фото: missukraine.ua)

Христина Гордієнко, 18 років, зріст 170 см, Одеса.

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Христина Гордієнко (фото: missukraine.ua)

Анастасія Нікітюк, 20 років, зріст 171 см, Київ.

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Анастасія Нікітюк (фото: missukraine.ua)

Марія Ломага, 22 роки, зріст 170 см, Закарпатті.

Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Марія Ломага (фото: missukraine.ua)

Нагадаємо, що в минулому конкурсі " Міс Україна-2018, який запам'ятався гучним скандалом, перемогла Леоніла Гузь з Херсонської області.

Раніше ми писали про те, що Вероніка Дідусенко відверто розповіла про "прихованих правилах" конкурсу краси.

Шанси збільшуються: конкурс "Міс Україна" змінює вимоги до зросту учасниць Українка розповіла про закулісся конкурсу краси "Міс світу 2018"
Новини України Мисс Украина
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся