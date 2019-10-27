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Учасник Танців з зірками врятував дитину: усі подробиці

STYLERЖиття    27.10.2019 - 08:36
Учасник Танців з зірками врятував дитину: усі подробиці
Даніель Салем врятував дитину (фото: прес-слкужба)

Учасник Танців з зірками 2019 Даніель Салем захистив хлопчика від хуліганів

Учасник шоу Танці з зірками 2019 на 1+1 Даніель Салем перед 10 випуском розповів, як врятував маленького хлопчика від хуліганів, які хотіли його побити. За словами учасника програми, зовсім маленька дитина стояла на вулиці і продавала троянди, вона нікого не чіпала, і нікому не заважала.

"Нещодавно мені довелося захищати маленького хлопчика від двох хуліганів. Він стояв на вулиці і продавав троянди, нікого не чіпав. Я взагалі за справедливість. Не можна чіпати дітей, це святе", - сказав Даніель.

Учасник Танців з зірками врятував дитину: усі подробиціДаніель Салем (прес-служба)

Таккже перед новим випуском танцюрист зізнався, що його мрією було - участь у Танцях з зірками. Він довго до цього йшов і удача йому посміхнулася.

"Якщо б я міг повернутися і, хоча б на мить поглянути на себе під час перегляду перших "Танців...", я б точно хотів прошепотіти: "Я знаю, що ти там точно будеш". З дитинства мені хотілося танцювати і зніматися у фільмах. Зараз я це роблю. Мене впізнають люди. Життя прекрасне! Якщо у мене є ресурс робити те, що я ніколи не робив, в тому числі і танцювати, то чому б і ні? Не знаєш, що тебе чекає далі. Один з ефірів я присвятив мамі і онкохворим. Це важлива для мене тема. Я наважився це сказати, тому що мені хотілося мотивувати людей не опускати руки. Не люблю тих, хто здається. Мені тато завжди говорив: "найбагатше місце в світі – це кладовище, адже там поховані всі нездійснені мрії". Я так не хочу. Пройдуть Танці ...", мені доведеться ще раз перевірити своє здоров'я. Але я знаю, що все добре. Це не заважає мені радіти життю, пробувати щось нове. І нікому іншому теж", - поділився Даніель.

Учасник Танців з зірками врятував дитину: усі подробиці

.Даніель Салем на Танцях з зірками (прес-служба)

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