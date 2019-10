Танці з зірками 2019: топ кращих номерів шоу (відео)

Танці з зірками 2019: кращі виступи на шоу (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Найкращі виступи на шоу Танці з зірками 2019

На танцювальному шоу Танці з зірками 2019 було безліч красивих номерів. Редакція Styler вибрала найбільш запам'ятовуються виступи учасників проекту 6 сезону.

Номер телеведучого Володимира Остапчука і танцівниці Ілони Гвоздьової в першому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019 викликав шквал емоцій у мережі. Варто зазначити, що пара виконала танець Ча-ча-ча.

Відео (YouTube/Танці з зірками)

Виступ української співачки MARUV і танцюриста JAY запам'яталося глядачам танцювального шоу надовго. Користувачі мережі зазначали, що переглядали цей танець у стилі Вог не раз.

Відео (YouTube/Танці з зірками)

Актриса "95 кварталу" Олена Кравець та віце-чемпіон світу в латиноамериканській програмі танців Макс Леонов виконали танець у стилі Фокстрот під пісню "Adele - Someone like you". Цей номер також дуже сильно сподобався шанувальникам шоу.

Відео (YouTube/Танці з зірками)

Актриса Ксенія Мішина і танцюрист Євген Кот в ефірі популярного танцювального шоу виконали танго під пісню Анастасії Приходько "Саме той". Цей виступ дуже сподобалося багатьом.

Відео (YouTube/Танці з зірками)

Номер української гімнастки Анни Різатдінової і танцюриста Олександра Прохорова в стилі Румба під пісню "Garou - I Put A Spell On You" не залишив нікого байдужим.

Відео (YouTube/Танці з зірками)

