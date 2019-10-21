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Танці з зірками: Катерина Кухар жорстко образила учасника проекту (відео)

STYLERТелешоу    21.10.2019 - 08:00
Танці з зірками: Катерина Кухар жорстко образила учасника проекту (відео)
Катерина Кухар на Танцях з зірками (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Катерину Кухар звинуватили в нестриманості на Танцях з зірками

У дев'ятому ефірі Танців з зірками 2019, який пройшов у неділю, 20 жовтня, за перемогу боролося вісім пар. Цього разу проект покинули Людмила Барбір і Дмитро Жук, які пішли за одноголосним рішенням журі та глядацького голосування.

А під час виступу самої сексуальної пари проекту - телеведучого Даніеля Салема і Юлії Сахневич з їх енергійним квікстепом, стався касуз. Судді дали танцівникам хороші оцінки, але відзначилася Катерина Кухар, образивши нещодавно вибулого учасника.

Так, суддя відпустила гострий жарт у бік вибулого у минулому ефірі Михайла Кукуюка, який добровільно покинув проект, поступившись своїм місцем Олексію Яровенко.

"На паркеті залишилося всього три чоловіки. Ми позбулися від баласту і маємо всі шанси на самий технічний суперфінал", - заявила Кухар, натякаючи на Михайла Кукуюка.

Даніель Салем і Юлія Сахневич (відео: YouTube/Танці з зірками)

До речі, цей ефір Танців з зірками став дитячим. У проекті до учасників приєдналися маленькі танцівники. А Даніель Салем показав свою маленьку донечку, якій і присвятив танець.

Користувачі мережі гнівно висловилися з приводу образи Михайла Кукуюка балериною Кухар.

  • Назвати Кукуюка "баластом" це було не коректно, Катерина. Де ваші манери?
  • Кухар зовсім чокнута. Назвати людину баластом. Нахабство, нетактовність, злість зашкалюють. Ганьба!!! Так, Кукуюк не дуже здібний танцюрист, але приємний чоловік, що про неї не скажеш. А друге завжди важливіше!
  • Ось Кукуюк Кухар спокою не дає. Закохалася, чи що?
  • І знову Кухар ображає вибулих. Вона асоціюється з чорною вороною, а не з ластівкою.

Танці з зірками: Катерина Кухар жорстко образила учасника проекту (відео)

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