Учасник Танців з зірками показав м'язистий торс в татуюваннях (відео)

Танці з зірками 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Даніель Салем порадував всіх жінок своїм чуттєвим виступом

Ведучий і ресторатор Даніель Салем у своєму виступі разом з Юлією Сахневич показав всю свою пристрасть, а також порадував всіх прихильниць шоу Танці з зірками своїм м'язистим торсом.

Даний виступ високо оцінили судді та глядачі проекту. Даніель разом з Юлією виконали чуттєвий танець у стилі фрістайл під пісню Гайтани "Шаленій".

Суддя Франциско Гомес зазначив що пара виступила дуже добре і підкреслив, що два тижні поспіль так добре виступати - це рідкість. Він також сказав, що у них склалася чудова пара.

Танці з зірками 2019: Даніель Салем продемонстрував торс (відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що третій випуск танцювального шоу завершився 9 вересня. При цьому всі учасники конкурсу виконували номери під музику українських виконавців.

За результатами загального голосування три пари опинилися в зоні ризику: DZIDZIO і Яна Цибульська, Олексій Яровенко та Олена Шоптенко а також Серьога і Аделіна Делі.

Ми також писали про те, що білоруський репер Серьога покинув "Танці з зірками" і попросив український паспорт. Пара Сергія Пархоменка і Аделины Делі набрала найменше голосів.

Раніше повідомлялося про те, що Наталію Могилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінка і зайвий пафос під час прямого ефіру.