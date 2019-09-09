ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Учасник Танців з зірками показав м'язистий торс в татуюваннях (відео)

STYLERЖиття    09.09.2019 - 20:37
Учасник Танців з зірками показав м'язистий торс в татуюваннях (відео)
Танці з зірками 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Даніель Салем порадував всіх жінок своїм чуттєвим виступом

Ведучий і ресторатор Даніель Салем у своєму виступі разом з Юлією Сахневич показав всю свою пристрасть, а також порадував всіх прихильниць шоу Танці з зірками своїм м'язистим торсом.

Даний виступ високо оцінили судді та глядачі проекту. Даніель разом з Юлією виконали чуттєвий танець у стилі фрістайл під пісню Гайтани "Шаленій".

Суддя Франциско Гомес зазначив що пара виступила дуже добре і підкреслив, що два тижні поспіль так добре виступати - це рідкість. Він також сказав, що у них склалася чудова пара.

Танці з зірками 2019: Даніель Салем продемонстрував торс (відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що третій випуск танцювального шоу завершився 9 вересня. При цьому всі учасники конкурсу виконували номери під музику українських виконавців.

За результатами загального голосування три пари опинилися в зоні ризику: DZIDZIO і Яна Цибульська, Олексій Яровенко та Олена Шоптенко а також Серьога і Аделіна Делі.

Ми також писали про те, що білоруський репер Серьога покинув "Танці з зірками" і попросив український паспорт. Пара Сергія Пархоменка і Аделины Делі набрала найменше голосів.

Раніше повідомлялося про те, що Наталію Могилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінка і зайвий пафос під час прямого ефіру.

Очей не відвести! Тіна Кароль оголила розкішний бюст у відвертому вбранні на Танцях з зірками 2019 У мене мудра дружина: учасник Танців з зірками Женя Кот розповів про "роман" з Мішиною
Новини України шоубизТанцы со звездами
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся