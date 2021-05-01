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Марш до дня дивізії СС: у Києві судитимуть чоловіка, який використав нацистське вітання

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 09:01
Марш до дня дивізії СС: у Києві судитимуть чоловіка, який використав нацистське вітання Фото: на марші в Києві використали нацистське вітання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві поліцейські склали адмінпротокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу до дня створення дивізії СС "Галичина". Матеріали справи направлять у суд.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

В поліції заявили, що після завершення акції під час моніторингу мережі Інтернет виявили, що один із учасників маршу використав заборонене нацистське вітання.

Працівники поліції встановили, що нацистське вітання використав житель Київської області, 1985 року народження. На чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чоловік в присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився. Матеріал буде скеровано до суду для подальшого прийняття рішення.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 431-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Надаємо, вчора ввечері Офіс президента України відреагував на проведення маршу. Зокрема, у президента заявили, що очікують від Національної поліції та МВС України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону.

Як писало РБК-Україна, цього тижня в Києві відбувся марш до дня створення дивізії Ваффен-СС "Галичина". Учасники заходу пройшли маршем від площі Арсенальної до Майдану Незалежності. Водночас організатори заходу заявляли, що це буде марш вишиванок.

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