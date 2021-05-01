Марш до дня дивізії СС: у Києві судитимуть чоловіка, який використав нацистське вітання

У Києві поліцейські склали адмінпротокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу до дня створення дивізії СС "Галичина" . Матеріали справи направлять у суд.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва .

В поліції заявили, що після завершення акції під час моніторингу мережі Інтернет виявили, що один із учасників маршу використав заборонене нацистське вітання.

Працівники поліції встановили, що нацистське вітання використав житель Київської області, 1985 року народження. На чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чоловік в присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився. Матеріал буде скеровано до суду для подальшого прийняття рішення.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 431-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.