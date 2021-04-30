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Марш до дня дивізії СС: у Зеленського закликали покарати причетних до порушення закону

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 21:02
Марш до дня дивізії СС: у Зеленського закликали покарати причетних до порушення закону Фото: Офіс президента України відреагував на марш у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Офіс президента України відреагував на проведення в Києві маршу до дня створення дивізії СС "Галичина". На Банковій закликали поліцію покарати порушників закону про заборону пропаганди тоталітарних режимів.

Про це йдеться у заяві Офісу президента.

"Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну... Очікуємо від Національної поліції та МВС України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону", - наголосили в ОП.

На Банковій також очікують, що мер Києва Віталій Кличко проведе перевірку системи погодження масових акцій у столиці та прозвітує перед громадою столиці, чому такий марш відбувся.

"Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей", - додали в офісі.

Нагадаємо, цього тижня в Києві відбувся марш до дня створення дивізії Ваффен-СС "Галичина". Учасники заходу пройшли маршем від площі Арсенальної до Майдану Незалежності. Водночас організатори заходу заявляли, що це буде марш вишиванок.

Проведення маршу розкритикували в Ізраїлі. МЗС країни закликало українську владу відреагувати на ситуацію. Після цього в українському МЗС виступили з заявою про засудження проведення подібних заходів в Україні.

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