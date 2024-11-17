Участницу "Холостяка" захейтили после признания об инвалидности: она ответила

Так, во время третьего эпизода "Холостяка" Анастасия сообщила, что у нее диагностировали болезнь Аддисона (редкое заболевание, обозначающее хроническую почечную недостаточность и отсутствие гормона стресса). Поэтому блогерша постоянно принимает лекарства.

Анастасия Анисимова (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

После своего признания пользователи сети набросились на нее, ведь некоторые считают, что "инвалидность" имеют только те, у кого есть физические недостатки.

"После выпуска этого эпизода, я получила много оскорбительных комментариев, от людей, которые имеют искаженное понимание слова "инвалидность". Инвалидность - это разная степень потери здоровья человека в связи с заболеванием, травмой или ее последствиями или врожденными нарушениями. Многим стало смешно, от того, что как визуально здоровая девушка, сказала, что имеет инвалидность второй группы, хотя ни одна из болезней или физических недостатков не может быть высмеяна или обесценена", - написала Настя.

Анастасия Анисимова (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

Также она объяснила, когда именно возникает эта болезнь.

"Болезнь Аддисона также называют надпочечниковой недостаточностью, или "бронзовой болезнью", именно из-за изменения цвета кожи. Простыми словами, эта болезнь возникает, когда надпочечники не продуцируют гормон стресса "кортизол". Без него, к большому сожалению жизнь человека невозможна, а дефицит этого гормона заметен сразу, потому что человек начинает таять на глазах", - поделилась блогерша.

Никогда, говорит Анисимова, "не нужно судить здоровье человека только по его внешнему виду и обесценивать чужое горе".

"А я всем очень сильно советую почитать книги по биологии и анатомии, потому что знать свой организм - это очень важно", - сказала участница проекта.

Что известно о Насте Анисимовой

23-летняя блоггерша создает контент в родном Харькове. Она мечтает об окончании войны, а также хочет создать крепкую семью. Творческая и сильная личность видит рядом с собой мужчину, который любит животных.

"Выбор жить полноценной жизнью при всем - то, что нас объединяет с Тереном", - признавалась Анастасия.