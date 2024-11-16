Участница "Холостяка-13" сделала заявление после "вылета" с шоу: "Это выбесило, ловила кринж"

Светлана Кирган, участница "Холостяка 13", которая покинула шоу в третьем выпуске , откровенно прокомментировала свое отношение к главному герою и съемкам в целом. Она, как известно, раньше делилась, что пережила болезненную утрату - на фронте погиб ее муж.

И теперь девушка высказалась насчет того, удалось ли ей отпустить боль и как она относится к решению Александра Терена попрощаться с ней. РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Светланы пишет об этом подробнее.

Участница "Холостяка" прокомментировала свой "вылет"

В третьем выпуске главный герой заявил, что прощается со Светланой, поскольку, по его мнению, она еще не полностью отпустила прошлое и не готова к построению новых отношений. В ответ Светлана опровергла такие утверждения и написала, что в будущем хочет снова любить, создать семью и иметь детей.

Что же касается болезненного опыта из-за потери любимого на войне, то это девушка назвала своим "прошлым, которому позволено быть вечным".

"Я начала работать с терапевтом почти 2 года назад, и считаю, что достаточно проработала себя для того, чтобы снова открыть свое сердце для любви. Собственно, поэтому я пришла к Александру. Да, я хочу снова любить, хочу семью и детей из человеком, чьи ценности и мнение мне близки", - написала она.

"В свое время Терен мне показался человеком, с которым можно попробовать. Когда видела где-то в СМИ, что причиной прощания с Александром станет то, что я не забыла своего мужа - ловила кринж. Забыть это как? Память себе стереть? Это мое прошлое, которому позволено быть вечным", - также отметила Светлана.

Светлана и Александр Терен (фото: instagram.com/svitlana_kyrhan)

Уже экс-участница реалити поделилась, что никогда не начинала сама бесед с Александром о прошлых отношениях. А главный герой сам затрагивал эту тему.

"Я, как и все участницы, просто рассказала о своем опыте отношений, а во время первой вечеринки "Холостяк" сам начал эту тему. Я просто ответила откровенностью на откровенность мужчине, который мне нравился. Также во время проекта Александр рассказал, что вышел из длительных отношений, которые его ранили чуть больше года назад, и начал знакомство с нами именно с темы прошлого (кажется это тот случай, когда человек видит в другом, то, что есть в нем самом", - объяснила Кирган.

Напоследок Светлана возмутилась тому, что все моменты, посвященные ей, касались исключительно ее образа как вдовы. В то время другие ее роли не были показаны и раскрыты в полной мере.

"Это выбесило, а особенно когда видишь, что половина эфирного времени посвящена человеку и его волонтерству, поданному в очень хорошую обертку. Я никогда не обесценивала ни один вклад в победу, но когда тебя не показывают ни как офицера, ни как активиста, а исключительно как вдову….В то время как крутят тему человека, который съездил один раз в зону боевых. Это не вопрос к человеку, а к тем, кто все сделал таким образом", - написала также девушка.

Светлана - военная журналистка (фото: instagram.com/svitlana_kyrhan)

Напомним, в третьем выпуске проекта "Холостяк" выбыло сразу две участницы, и теперь претенденток на сердце Александра Теренко стало еще меньше.