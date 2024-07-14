Участница "СуперМамы" объяснила, почему "сдала" экс-мужа ТЦК: "Действую в интересах ребенка"

Что сказала Генсировская

Юлия заметила, что весь хейт по отношению к ней неоправдан, ведь пользователи не знают всей истории. В частности, в stories она призналась, что экс "совершил преступление" по отношению к своей дочери - оставил ее одну в чужой стране, забрал вещи и сбежал в Европу.

"Защищать человека, совершившего преступление по отношению к своему ребенку, а именно - оставив его самого в чужой стране больше чем в сутки. При этом были украдены все вещи, имущество, автомобиль. Затем - был побег дальше где-то по Европе", - сказала участница "СуперМамы".

Генсировская записала обращение (Фото: instagram.com/gensirovskaya)

Также звезда соцсетей отметила, что дочь до сих пор находится "в шоковом состоянии" из-за непростых отношений с отцом. Более того, речь идет также об угрозах, которые, по словам Юлии, девочка получает в сообщениях.

"Если вы здоровый и адекватный человек, то должны понимать, что это не нормально. Писать моему ребенку какие-то угрозы - это тоже не нормально. Мы не рассказываем и не касаемся сейчас каких-то личных отношений. Я действую в рамках интересов своего ребенка, который находится в шоковом состоянии, что ее отец так обращался с ней. Что ее отец угрожает ей в сообщениях, и уже не только отец", - пояснила Генсировская.

Блогерша озвучила детали (Фото: instagram.com/gensirovskaya)

Напоследок инфлюэнсерша добавила, что начала всю эту историю с одной целью - чтобы запугать бывшего. Но результаты получились совсем другими.

"Но я скажу вам: закрутили, наделали… Вот что значит - мечтала попасть в новости, в новости именно блогерские, и попала. Я этого, если честно, не ожидала. Я преследовала одну цель - цель запугивания, а получила совсем другую - и она очень классная", - подчеркнула она.

Юлия обратилась к подписчикам (Фото: instagram.com/gensirovskaya)

К слову, о своем бывшем Генсировская заговорила в соцсетях несколькими днями ранее. Она обнародовала stories, где поделилась, что к ней домой пришла полиция. Правоохранители разыскивали отца ее детей, чтобы вручить ему повестку.

"Я предоставила все данные. Сделав такой шаг, пересек границу, мне кажется, что он уже хочет отдать какой-то долг своей стране, и думаю, что это будет действительно правильная ситуация. Потому что человек очень хочет вернуться в Украину, он мечтает вернуться в Украину. Я считаю, что это классный повод, именно таким достойным путем. Скажем так, отдать уважение стране, защищать ее от плохих людей", - писала "СуперМама".

К слову, известно, что от этого брака у Юлии есть не только дочь, но и сын.

Звезда соцсетей воспитывает двоих детей от предыдущих отношений (Фото: instagram.com/gensirovskaya)

После развода женщина вышла замуж во второй раз, и в соцсетях охотно делится счастливыми семейными фото.

После развода блогерша вышла замуж во второй раз (Фото: instagram.com/gensirovskaya)