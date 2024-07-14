Учасниця "СуперМами" пояснила, чому "здала" ексчоловіка ТЦК: "Дію в інтересах дитини"

Що сказала Генсіровська

Юлія зауважила, що весь хейт щодо неї є невиправданим, адже користувачі не знають всієї історії. Зокрема, у stories вона зізналася, що екс "скоїв злочин" по відношенню до своєї доньки - залишив її саму у чужій країні, забрав речі та втік до Європи.

"Захищати людину, яка скоїла злочин по відношенню до своєї дитини, а саме - залишивши її саму в чужій країні більше ніж на добу. При цьому були вкрадені всі речі, майно, автомобіль. Потім - була втеча далі десь по Європі", - сказала учасниця "СуперМами".

Генсіровська записала звернення (Фото: instagram.com/gensirovskaya)

Також зірка соцмереж зазначила, що донька досі перебуває "у шоковому стані" через непрості стосунки із батьком. Більше того, йдеться також і про погрози, які, за словами Юлії, дівчинка отримує у повідомленнях.

"Якщо ви здорова й адекватна людина, то маєте розуміти, що це не нормально. Писати моїй дитині якісь погрози - це також не нормально. Ми не розповідаємо і не торкаємось зараз якихось особистих стосунків. Я дію в рамках інтересів своєї дитини, яка знаходиться у шоковому стані, що її батько так із нею поводився. Що її батько погрожує їй у повідомленнях, і вже не тільки батько", - пояснила Генсіровська.

Блогерка озвучила деталі (Фото: instagram.com/gensirovskaya)

Наостанок інфлюенсерка додала, що почала всю цю історію з однією метою - аби залякати колишнього. Але результати вийшли зовсім інакшими.

"Але я скажу вам: закрутили, наробили… От що значить - мріяла попасти в новини, в новини саме блогерські, і потрапила. Я цього, якщо чесно, не очікувала. Я мала на меті одну ціль - ціль залякування, а отримала зовсім іншу - і вона дуже класна", - підкреслила вона.

Юлія звернулася до підписників (Фото: instagram.com/gensirovskaya)

До слова, про свого колишнього Генсіровська заговорила у соцмережах кількома днями раніше. Вона оприлюднила stories, у якій поділилася, що до неї додому прийшла поліція. Правоохоронці розшукували батька її дітей для того, щоб вручити йому повістку.

"Я надала всі дані. Зробивши такий крок, перетнувши кордон, мені здається, що він вже хоче віддати якийсь борг своїй країні, й думаю, що це буде дійсно виправна ситуація. Бо людина дуже хоче повернутися в Україну, він мріє повернутися до України. Я вважаю, що це класний привід, саме таким достойним шляхом. Скажемо так, віддати повагу країні, захищати її від поганих людей", - писала "СупермМама".

До слова, відомо, що від цього шлюбу Юлія має не лише доньку, а й сина.

Зірка соцмереж має двох дітей від попередніх стосунків (Фото: instagram.com/gensirovskaya)

Після розлучення жінка вийшла заміж вдруге, і у соцмережах охоче ділиться щасливими сімейними фото.

Після розлучення блогерка вийшла заміж вдруге (Фото: instagram.com/gensirovskaya)