Экс-участница "Холостяка" назвала имя девушки, которая идеально подходит Терену: "Они на одной волне"

В пятницу на телеэкраны вышел пятый выпуск популярного реалити про любовь "Холостяк-13" с ветераном войны Александром Будько (позывной - "Терен"). В результате проект покинули двое участниц, одна из которых - арт-терапевт Вероника Дорошко - высказала свое мнение, кто из соперниц подходит холостяку больше всего.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блиц-интервью девушки на "Радио Люкс" .

По ее мнению, больше всего на роль второй половинки для Терена подходит переводчица с немецкого и волонтер Инна Белень.

"Считаю, что среди всех участниц Александру больше подходит Инна, потому что они с Александром на одной волне. Это очень важно для общения", - отметила Дорошко.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

В то же время Вероника, покидая проект, поняла, что они с Тереном не сильно подходят друг другу.

"Честно говоря, не была расстроена, я была благодарна за опыт. К тому моменту уже внутри себя почувствовала, что мы с Александром не подходим друг другу для построения серьезных отношений", - рассказала она.

Что известно о Веронике Дорошко

Девушке 29 лет, она переехала из Херсона в Киев. Работает арт-терапевтом, мечтает создать собственный арт-центр.

Любимым местом в Украине Вероника назвала мирный Херсон.

Увлекается ассоциативными картами, шитьем одежды, духовными практиками и спортом.

"Хочу гармоничных отношений, в которых два партнера счастливы и имеют одинаковые ценности", - говорится на странице проекта об участнице.

Вероника Дорошко (фото: instagram.com/holostyakstb)

Почему Вероника Дорошко покинула проект

В пятом выпуске девушка сходила на свидание с Тереном. Она предложила нарисовать портреты друг друга, однако встреча пошла не по плану.

Александр хотел начать диалог с Вероникой, но девушка предпочла попросила его не отвлекать ее от процесса.

"В глазах Вероники это выглядело так, будто мы делаем что-то вместе", - прокомментировал Терен.

Затем они обсудили результат, но вскоре между ними возникло недоразумение из-за обсуждения характера Вероники. Терену не понравилось, что участница часто высказывает недовольство и свои претензии.

А на церемонии роз Александр Будько сказал, что они не подходят друг другу.

Вероника Дорошко (фото: instagram.com/dear.veronika)