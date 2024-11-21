Участница "Холостяка" честно призналась, что думает о Терене

Участница "Холостяка", переводчица с немецкого и волонтер Инна Белень, которая неожиданно для других девушек появилась во втором выпуске шоу, а в третьем уже поцеловалась с Александром Тереном, высказалась о нем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Так, девушка пообщалась со своими подписчиками в Stories. Один из фолловеров спросил у нее про Терена: "Александр за кадром тоже такой милый, как и в кадре?".

"Как по мне, он за кадром - котик. А вот в кадре он немного строже. Деловой короче", - с юмором ответила Белень.

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Также у нее поинтересовались, какой формат шоу ей больше нравится: там, где много мужчин борются за одну девушку ("Холостячка") или же наоборот.

"Для меня формат, когда мужчины завоевывают, намного ближе, чем когда 20 девушек на одного мужчину. В реальной жизни на этапе знакомства я не проявляю инициативу, а на проекте "Холостяк" без этого никак. И подать анкету - это уже неплохая инициатива", - откровенно ответила волонтер.

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"Если бы был выбор, на какой формат идти, я бы пошла на "Холостячку". Чтобы мужчины старались. А я такая: "Не хватило эмоций, чего в жизни не написал, и ты не пережил предыдущие отношения", - пошутила она.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Что известно про Инну Белень

Девушка родом из Харькова, ей 28 лет.

По образованию она переводчица с немецкого, у нее есть свой бизнес. После начала полномасштабного вторжения Инна стала волонтерить и помогать нашим воинам.

На проекте она появилась только во втором выпуске, пропустив первую вечеринку и церемонию роз. Она объяснила это тем, что отвозила на фронт машину для военных.

Холостяк выразил свое уважение девушке и сам встретил ее на вокзале в Киеве, а затем отвез в дом к остальным девушкам.

В третьем выпуске Александр и Инна во время личного общения поцеловались.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)