Солистка Future Culture откровенно рассказала о выступлениях для военных: "Там я всегда в слезах"

Вокалистка группы Future Culture Дарья Ремез, которая ранее прямо сказала, что думает о бронировании артистов , поделилась своими переживаниями и ощущениями, когда она выступает перед военными возле линии фронта.

Девушка отметила, что ездит с концертами для военных уже в течение 2-х лет.

"Первый раз я поехала на Покровское направление. И тогда я ехала с ощущением, что сейчас приеду, а там все просто разбомблено. Пока я была в Киеве, у меня было ощущение, что там уже нет ничего. Когда же приехала - ну да, там больше разбитых зданий, больше военных на улице. Но тогда я поняла, что там много людей, которые занимаются самым важным сейчас", - отметила Ремез.

Также она подчеркнула, что возле передовой совсем другие ощущения, когда слышишь взрывы.

"И там какой-то свой другой микроклимат. Мне очень помогли эти поездки прекратить бояться. До этого, когда я была Киеве, меня очень пугали взрывы, постоянно боялась", - подчеркнула она.



Группа Future Culture (фото: instagram.com/futurecultureua)

"Но что самое интересное, что тело среагировало, а внутри я была настолько спокойна, я никогда в жизни так не была спокойна. Во время всех взрывов в Киеве я не была настолько спокойной, как в тот прилет в Карловке. Потому что сидели все военные, которые нас слушали, у них вообще даже глаз не дернулся! Два года меня держит это воспоминание, что эти люди понимают, что они делают. И насколько они смелые, никакого сомнения у них не было", - отметила певица.

Дарья Ремез из Future Culture подчеркнула, что в последние месяцы была и в самой горячей точке - на Покровском направлении.

"Мы очень в разных местах играли. Я там всегда почти в слезах, в каких-то мурашках от этого всего. Особенно последние полгода, когда мы были на Покровском направлении, там очень тяжело. И эти парни, эти девушки - трудно их на эмоцию пробить. Хотя у меня есть такое, что я могу: люблю пошутить, что-то говорю. И все же удается как-то эту улыбку достать из них, поговорить, разгрузить их", - отметила певица.

Также она рассказала о своем состоянии после таких поездок.

"А потом приезжаю в Киев и мне тяжело. Понимаю, что это для меня был выброс ресурса. Но в моменте мне очень кайфово, что я помогаю, что я смогла заставить улыбнуться 10 человек за сегодня", - подчеркнула она.

Future Culture (фото предоставлено музыкантами)

Что известно про Future Culture

Future Culture - это группа, основанная в 2022 году в Киеве.

На вокале - Дарья Ремез и Алексей Боднар, на барабанах - Андрей Литвиненко, на бас-гитаре - Алексей Руденко, а на гитаре - Андрей Шулаков.

Музыка Future Culture - это фьюжн, где есть элементы r'n'b, хип-хопа, джаза, фанка, неосоула, драм-н-бейса и т.д. Участники группы постоянно экспериментируют. Каждое их выступление - это полуджем, в который каждый раз они привлекают разных музыкантов.

В финале Нацотбора на Евровидение-2025 Future Culture представят трек Waste My Time.