Участник Twenty One Pilots появился в новом клипе в бандане с украинской надписью (видео)

Американский дуэт Twenty One Pilots, состоящий из вокалиста Тайлера Джозефа и ударника Джоша Дана, выпустил новую песню "Overcompensate" и клип к ней. В нем фаны заметили украинскую надпись.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал коллектива.
Так, в кадре нового клипа ударник группы появляется с банданой на шее, на которой написано на украинском языке "факелоносец".
Джош Дан (фото: скриншот с видео)
Кроме преданных поклонников, это заметил бывший советник президента Игорь Новиков.
"Огромная благодарность Twenty One Pilots. На бандане Джоша на украинском написано "Факелоносец". Поздравляем с замечательным новым синглом!", - написал в соцсети X он.
Напомним, в 2022 году коллектив отменил свои концерты в России и публично выразил поддержку украинцам.
"Мир победит, а мы, надеемся, со временем сможем посетить вас снова. Мы поддерживаем Украину", - заявили артисты.
Новый альбом под названием Clancy станет первым студийным альбомом Twenty One Pilots за последние три года. Его выход запланирован на 17 мая.
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