"Это была ошибка". LP попросила прощения у украинцев из-за скандала с триколором

Американская певица Лаура Перголицци, более известная как LP, попросила прощения у украинцев за то, что накануне опубликовала видео, на котором позировала в худи с российским триколором и благодарила за этот подарок фанатов из РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сториси в Instagram исполнительницы.

Певица сожалеет о своем поступке

"Я хочу попросить прощения у моих друзей и поклонников из Украины, которых справедливо оскорбил мое бездумный пост, в котором я поблагодарила российских фанатов за худи, которые они сделали для меня, с моим лого и российским флагом. Я глубоко сожалею о своей бесчувственности. Это была ошибка. Мне очень жаль. Я хочу показать, что люблю и поддерживаю Украину, и всегда буду делать это", - заявила артистка.

Также она добавила, что через два года после начала полномасштабного вторжения Украина нуждается в поддержке больше, чем когда-либо.

"Я всегда буду любить и поддерживать украинский народ. Примите мои извинения, украинцы! Мне искренне жаль. Знайте, что я всегда буду заботиться, любить и поддерживать вас. Слава Украине", - добавила певица.

LP попросила прощения у украинских фанатов (скриншот)

Детали скандала

Напомним, что LP накануне у сторис в Instagram запостила видео, на котором она позировала в худи с триколором, которое ей подарили поклонники из РФ. После того, как украинцы возмутились поступком певицы и разгорелся скандал, она удалила свое видео. Но видео с извинением она не записала.

Отметим, что у LP сейчас запланирован концертный тур по Европе. Из-за скандала с российским триколором в Литве отменили выступление певицы. Связано ли извинение артистки с отменой концерта - неизвестно.

Добавим, что кроме прощения, LP также запостила видео с концерта, где она со сцены говорит - "Слава Украине". Ранее артистка активно выражала свою поддержку украинскому народу и даже выходила на сцену с сине-желтым флагом.

LP похвасталась худи с триколором и поблагодарила российских фанатов (скриншот)