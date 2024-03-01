Учасник Twenty One Pilots зʼявився у новому кліпі в бандані з українським написом (відео)

Twenty One Pilots вкотре підтримали Україну

Так, у кадрі нового кліпу ударник гурту з'являється з банданою на шиї, на якій написано українською мовою "факелоносець".

Джош Дан (фото: скріншот з відео)

Крім відданих шанувальників, це помітив колишній радник президента Ігор Новіков.

"Величезна подяка Twenty One Pilots. На бандані Джоша українською написано "Факелоносенць". Вітаємо з чудовим новим синглом!", - написав у соцмережі X він.

Нагадаємо, у 2022 році колектив скасував свої концерти в Росії та публічно висловив підтримку українцям.

"Мир переможе, а ми, сподіваємося, з часом зможемо відвідати вас знову. Ми підтримуємо Україну”, - заявили артисти.

Новий альбом під назвою Clancy стане першим студійним альбомом Twenty One Pilots за останні три роки. Його вихід заплановано на 17 травня.