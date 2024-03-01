Учасник Twenty One Pilots зʼявився у новому кліпі в бандані з українським написом (відео)

Американський дует Twenty One Pilots, що складається з вокаліста Тайлера Джозефа і ударника Джоша Дана, випустив нову пісню "Overcompensate" і кліп до неї. У ньому фани помітили український напис.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал колективу.
Так, у кадрі нового кліпу ударник гурту з'являється з банданою на шиї, на якій написано українською мовою "факелоносець".
Джош Дан (фото: скріншот з відео)
Крім відданих шанувальників, це помітив колишній радник президента Ігор Новіков.
"Величезна подяка Twenty One Pilots. На бандані Джоша українською написано "Факелоносенць". Вітаємо з чудовим новим синглом!", - написав у соцмережі X він.
Нагадаємо, у 2022 році колектив скасував свої концерти в Росії та публічно висловив підтримку українцям.
"Мир переможе, а ми, сподіваємося, з часом зможемо відвідати вас знову. Ми підтримуємо Україну”, - заявили артисти.
Новий альбом під назвою Clancy стане першим студійним альбомом Twenty One Pilots за останні три роки. Його вихід заплановано на 17 травня.
Нещодавно ми писали, що LP попросила вибачення в українців через скандал із триколором.
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