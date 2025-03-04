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Участник "Холостячки" женился и показал фото со свадьбы

Вторник 04 марта 2025 15:56
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Участник "Холостячки" женился и показал фото со свадьбы Андрей Шатырко с любимой (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогер и бывший участник шоу "Холостячка", главной героиней которого была Ксения Мишина, Андрей Шатырко, женился и показал фото со свадьбы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.

После признания в феврале Шатырко официально женился на модели и блогерше Екатерине Гринько.Участник &quot;Холостячки&quot; женился и показал фото со свадьбыАндрей Шатырко женился (скриншот)

Влюбленные уже долгое время живут в США, поэтому свадьба состоялась за границей.Участник &quot;Холостячки&quot; женился и показал фото со свадьбыАндрей Шатырко женился (скриншот)

Для церемонии они выбрали известную "Малую белую часовню" в Лас-Вегасе, где свадебным ведущим был мужчина в костюме Элвиса Пресли.Участник &quot;Холостячки&quot; женился и показал фото со свадьбыАндрей Шатырко женился (скриншот)

Пока мир сходит с ума, мы сходили в часовню и поженились. Именно так, как в наших дрим-бордах: в сердце Лас-Вегаса, а церемонию провел сам Элвис Пресли (без шуток) в часовне, где женились Памела Андерсон, Брюс Уиллис, Бритни Спирс, Дженнифер Лоренс, Фрэнк Синатра, Деми Мур, Майкл Джордан и другие", - написал Андрей.

К слову, для свадьбы блогер выбрал элегантный классический синий костюм, тогда как его невеста остановилась на изящном облегающем белом платье с тонкими бретелями, дополнив образ длинным вуалем.

Кто такой Андрей Шатырко

Андрей Шатырко - блогер, певец, YouTube-специалист и директор агентства SHATYRKO AGENCY. Он помогает продвигать творчество людей через социальные сети.

В 2020 году на канале СТБ стартовал первый сезон романтического шоу "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина. Шатырко стал одним из самых ярких участников этого сезона, хотя ему не удалось покорить сердце артистки.

Сейчас предприниматель проживает в США, куда переехал еще до начала полномасштабного вторжения РФ.Участник &quot;Холостячки&quot; женился и показал фото со свадьбыАндрей Шатырко (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

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