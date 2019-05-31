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Мангеру сьогодні можуть продовжити запобіжний захід

Новини » Суспільство    31.05.2019 - 09:59
Мангеру сьогодні можуть продовжити запобіжний захід
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Шевченківський суд може продовжити запобіжний захід фігуранту справи Гандзюк

Фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру сьогодні можуть продовжити запобіжний захід. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з Шевченківського районного суду Києва.

Повідомляється, що Шевченківський райсуд розпочав засідання з продовження запобіжного заходу Мангеру. Засідання проходить під головуванням судді Тетяни Притули.

 

Фото: суд над Мангер (РБК-Україна)

Нагадаємо, в квітні слідство змінило підозру Мангеру з замовного вбивства Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. До цього Мангера звинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві, яке передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

На сьогодні підозрюваний зобов'язаний носити електронний браслет. При цьому він може виїжджати за межі Херсона тільки з відома слідчого.

На Катерину Гандзюк напали 1 серпня 2018 року, обливши концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, коли вона йшла на роботу. 4 листопада вона померла від наслідків, безпосередньою причиною смерті став обрив тромбу.

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