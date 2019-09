Убивчий ураган "Доріан" мчить до США: Трамп "розніс" фейкові прогнози

У Штатах ураган "Доріан" називають однією з найбільших національних криз в історії країни

Жертвами урагану "Доріан" стали вже 20 людей, а кількість зруйнованих будинків на Багамських островах склала за даними місцевої влади 13 тисяч. У міністра охорони здоров'я очікують, що кількість загиблих буде збільшуватися, передає The Washington Post.

За словами глави відомства Дуейна Сэндса, до таких сумних прогнозами підштовхують пошуково-рятувальні роботи, які ще тривають.

Фото: twitter.com/ajplus

Прем'єр-міністр заявляє, що шторм викликав "руйнування поколінь".

AFTERMATH: Aerial footage of the Bahamas' Abaco Islands dramatically illustrates the widespread damage and destruction caused by deadly Hurricane Dorian. https://t.co/9mvccXuaSz pic.twitter.com/38oXcMIz6l

Відео: twitter.com/ABC

Наразі в результаті удару несамовитого тропічного урагану без вісті числяться до 2 тисяч осіб.

Всього населення Багамських островів становить 400 тисяч людей.

Ураган "Доріан" обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня. Швидкість вітру сягала 298 км/ч.

Hurricane Dorian has gone back up to Category 3 strength with 115 mph winds as it continues to approach the South Carolina coast https://t.co/thCuMcLYmA pic.twitter.com/zWJlEP4Fcz