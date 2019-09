Убийственный ураган "Дориан" несется к США: Трамп "разнес" фейковые прогнозы

В Штатах ураган "Дориан" называют одним из величайших национальных кризисов в истории страны

Жертвами урагана "Дориан" стали уже 20 человек, а количество разрушенных домов на Багамских островах составило по данным местных властей 13 тысяч. В министре здравоохранения ожидают, что число погибших будет увеличиваться, передает The Washington Post.

По словам главы ведомства Дуэйна Сэндса, к таким печальным прогнозам подталкивают поисково-спасательные работы, которые еще продолжаются.

Фото: twitter.com/ajplus

Премьер-министр заявляет, что шторм вызвал "разрушение поколений".

AFTERMATH: Aerial footage of the Bahamas' Abaco Islands dramatically illustrates the widespread damage and destruction caused by deadly Hurricane Dorian. https://t.co/9mvccXuaSz pic.twitter.com/38oXcMIz6l

Видео: twitter.com/ABC

В настоящее время в результате неистующего тропического урагана без вести числятся до 2 тысяч человек.

Всего население Багамских островов составляет 400 тысяч человек.

Ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч.

Hurricane Dorian has gone back up to Category 3 strength with 115 mph winds as it continues to approach the South Carolina coast https://t.co/thCuMcLYmA pic.twitter.com/zWJlEP4Fcz