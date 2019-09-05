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Убийственный ураган "Дориан" несется к США: Трамп "разнес" фейковые прогнозы

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 15:58
Убийственный ураган "Дориан" несется к США: Трамп "разнес" фейковые прогнозы
Фото: коллаж РБК-Украина

В Штатах ураган "Дориан" называют одним из величайших национальных кризисов в истории страны

Жертвами урагана "Дориан" стали уже 20 человек, а количество разрушенных домов на Багамских островах составило по данным местных властей 13 тысяч. В министре здравоохранения ожидают, что число погибших будет увеличиваться, передает The Washington Post.

По словам главы ведомства Дуэйна Сэндса, к таким печальным прогнозам подталкивают поисково-спасательные работы, которые еще продолжаются.

Фото: twitter.com/ajplus

Премьер-министр заявляет, что шторм вызвал "разрушение поколений".

Видео: twitter.com/ABC

В настоящее время в результате неистующего тропического урагана без вести числятся до 2 тысяч человек.

Всего население Багамских островов составляет 400 тысяч человек.

Ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч.

Видео: twitter.com/cnnbrk

В связи с приближением урагана губернаторы американских штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим чрезвычайной ситуации.

Президент СШТА Дональд Трамп 5 сентября написал в своем Twitter, что даже до того, как "Дориан" достиг Багамских островов, специалисты просчитали, что ураган пройдет через Майами или Уэст-Палм-Бич, также активно высказывали прогнозы, что штаты Алабама и Джорджия будут поражены, "когда он пробьется через Флориду и в залив".

Убийственный ураган &quot;Дориан&quot; несется к США: Трамп &quot;разнес&quot; фейковые прогнозы

Фото: скриншот с видео (twitter.com/guardian)

"...Вместо этого он повернул на север и пошел вверх по побережью, где и сейчас продолжается... Что я говорил было точным! В унижение всем фейковым новостям", - говорится в публикации.

Убийственный ураган &quot;Дориан&quot; несется к США: Трамп &quot;разнес&quot; фейковые прогнозы

Фото: скрин twitter.com/realDonaldTrump

Сейчас на Багамах можно наблюдать жуткие картины последствий удара стихии: кругом видны разрушенные дома, перекинутые и смятые автомобили, катера и прочая тяжелая техника.

Видео: YouTube / The Sun

Теперь шторм, который в воскресенье обрушился на Багамы и квалифицированный как ураган 5-й категории, после 40-часового удара добрался до Соединенных Штатов. В американской прессе отмечают, что "все масштабы разрушения стали более очевидными".

Видео: YouTube / Post and Courier

"Мы переживаем один из величайших национальных кризисов в истории нашей страны", - заявил во вторник вечером премьер-министр Хьюберт Миннис.

Видео: YouTube / ABC News

Ранее мы писали о том, что по Европе пронесся мощный торнадо. В результате стихии 14 человек получили различные травмы, около 100 домов полностью разрушены. В сети публикуют фото и видео последствий стихийного бедствия.

Возросло число жертв урагана "Дориан" на Багамах Опубликовано видео из эпицентра урагана "Дориан"
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиураганДональд Трампстихийное бедствие
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