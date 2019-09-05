Зросла кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах

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Жертв вже 20, і їх кількість зростатиме

На Багамських островах кількість жертв урагану "Доріан" сягнула 20 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Багамських островів Дуейн Сендс, передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Зі слів міністра, серед загиблих - 17 жителів острова Абакос і троє - жителі острова Гранд-Багам.

Сендс також заявив, що під час пошуково-рятувальних робіт кільккість жертв буде рости.

Ураган "Доріан" обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня. Швидкість вітру сягала 298 км/ч. У зв'язку з наближенням урагану губернатори американських штатів Південна Кароліна, Джорджія, Флорида і Вірджинія запровадили режим надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що ураган "Доріан" може стати одним із найбільших за останні десятиліття.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження режиму надзвичайної ситуації в Північній Кароліні через наближення урагану "Доріан". Крім цього, Трамп доручив агентству з надзвичайних ситуацій мобілізувати всі ресурси, необхідні для усунення наслідків майбутнього урагану, і надавати всю необхідну допомогу.