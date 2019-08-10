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Європою пронісся руйнівний торнадо: шокуючі фото і відео

STYLERЖиття    10.08.2019 - 17:22
Європою пронісся руйнівний торнадо: шокуючі фото і відео
Торнадо пронісся по Люксембургу (фото: twitter.com/FRANCE24)

Жителі Люксембургу зіткнулися з жахливою стихією

Вчора, 9 серпня, ввечері потужний торнадо пронісся по Люксембургу та Голландії. Внаслідок стихії на півдні Люксембургу 14 осіб отримали різні травми, близько 100 будинків повністю зруйновані. Про це повідомляє Luxemburg Times.

Найбільші руйнування торнадо завдав жителям Люксембургу, а саме населеним пунктам Башараж і Петанж. Влада має намір поселити в готелях близько 60 людей, будинки яких стали непридатними для життя. У Башараже також обірвалася лінія електропередач і люди залишилися без світла.

Європою пронісся руйнівний торнадо: шокуючі фото і відео

Торнадо пронісся по Люксембургу (фото: twitter.com/InfosFrancaises)

Торнадо з'явився раптово, так як нічого не віщувало біди, і метеорологи прогнозували грозу, але сильний вітер перетворився в могутню стихію, яка руйнувала все на своєму шляху.

 

Торнадо пронісся по Люксембургу (фото: twitter.com)

В день події служби з надзвичайних ситуацій отримали близько 1 000 дзвінків від місцевих жителів. У райони лиха направлені підрозділи рятувальних служб зі всієї країни.

Торнадо пронісся по Люксембургу (відео: YouTube/L'essentiel Online DE)

Місцеві підприємства допомогли очистити вулиці і накрити дахи будинків. У той час як південь країни дуже сильно постраждав, на півночі проливні дощі затопили вулиці в Клерво.

Крім того, торнадо був зафіксований і в Амстердамі. Швидкість вітру сягнула близько 100 км на годину. Жителі міста повідомили про різний збиток, який завдала стихія. Торнадо пошкодив човни, зніс черепицю з дахів та повалив дерева.

Торнадо в Амстердамі (відео: facebook.com/MeteoExpress)

Відео з стихією опублікували багато користувачів мережі, які стали очевидцями того, що відбувається.

Торнадо в Амстердамі (відео: facebook.com/MeteoExpress)

Торнадо в Амстердамі (відео: YouTube/ Disaster Compilations)

Нагадаємо, що в Одесі розбушувалася стихія і люди зняли на відео величезний смерч.

Раніше повідомлялося про те, що під Запоріжжям пронісся потужний ураган через який літали дерева і дахи.

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