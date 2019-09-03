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Опубліковано відео з епіцентру урагану "Доріан"

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 12:17
Опубліковано відео з епіцентру урагану "Доріан"
Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Ураган "Доріан" продовжує бушувати в районі Багамських островів

Американські синоптики опублікували відео прольоту літака через епіцентр урагану "Доріан". Відповідний запис опубліковано в Twitter Національного управління океанографії і вивчення атмосфери США (NOAA).

Повідомляється, що запис було зроблено ще 1 вересня, коли ураган досяг найвищої, п'ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона. Для того, щоб зробити запис синоптики використали літак Lockheed WP-3D Orion, який збирає інформацію, недоступну з наземних радарів або супутникових знімків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ураган "Доріан" ослаб до четвертої категорії з п'яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона. Епіцентр урагану знаходиться в 48 км на північний схід від міста Фріпорт на Багамських островах і в 177 км на схід від Уест-Палм-Біч, штат Флорида (США). Швидкість вітру усередині урагану досягає 250 км/год.

Раніше також стало відомо, що ураган "Доріан" на шляху до узбережжя США пошкодив і зруйнував близько 13 тис. житлових будинків на Багамських островах. На ліквідацію наслідків стихії Червоний Хрест вже виділив 250 тисяч швейцарських франків (229 тисяч євро) з фонду термінової допомоги.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиураганБагамы
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