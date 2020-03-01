ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл і принца Гаррі чекають нові труднощі: що відомо

STYLERПерсони    01.03.2020 - 08:00
Меган Маркл і принца Гаррі чекають нові труднощі: що відомо
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з неприємностями

Меган Маркл і принц Гаррі змушені вирішувати нові неприємності, адже уряд Канади в найближчі кілька тижнів має намір перестати надавати послуги охорони герцогам Сассекським. Про це повідомив міністр громадської безпеки Білл Блер, передає CBC.

У заяві повідомляється: "Оскільки герцог і герцогиня зараз визнаються особами, які користуються міжнародним захистом, Канада зобов'язана сприяти в плані забезпечення безпеки при необхідності. Допомога припиняється у найближчі тижні у відповідності зі зміною їх статусу".

Меган Маркл і принца Гаррі чекають нові труднощі: що відомоПринц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Також уточнюється, що безпеку під час періодичних візитів в країну принца Гаррі та його дружини забезпечували за допомогою Королівської канадської кінної поліції з листопада 2019 року.

Подібні зміни створять перешкоди для Меган Маркл і принца Гаррі, адже тепер подружжю доведеться самостійно піклуватися про себе, не покладаючись на допомогу інших.

Нагадаємо, що подружня пара розглядає маєток в Малібу, вартість якого становить понад 170 мільйонів гривень. Є ймовірність, що Меган планує будувати кар'єру в Голлівуді, інакше у переїзді немає сенсу.

Раніше Меган Маркл і і принц Гаррі відмовилися вручати "Оскар", вирішивши виступити за велику суму грошей перед мільярдерами.

Пішла на поступки: як королева допомогла Меган Маркл і принцу Гаррі Меган Маркл і принц Гаррі знайшли нових друзів: цікаві подробиці
Новини України Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся