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Меган Маркл і принц Гаррі викликали схвалення громадськості: несподіваний поворот

STYLERПерсони    29.02.2020 - 10:03
Меган Маркл і принц Гаррі викликали схвалення громадськості: несподіваний поворот
Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл і принц Гаррі опинилися в центрі обговорень

Меган Маркл і принц Гаррі покинули королівську сім'ю, що спочатку викликало обурення громадськості, однак актриса Хелен Міррен підтримала рішення подружньої пари, передає Fox News.

"Я думаю, що їх дії абсолютно правильні, і я вітаю їх за це. Насправді, цей вибір зробити було дуже складно", - поділилася 74-річна жінка у інтерв'ю.

Меган Маркл і принц Гаррі викликали схвалення громадськості: несподіваний поворотПринц Гаррі і Меган Маркл (фото: (відео: instagram.com/sussexroyal)

На її думку, Маркл не така погана, як про неї прийнято говорити. Міррен вважає, що дружина Гаррі була фантастичним доповненням до королівської сім'ї - її милосердя завжди подобалося людям.

"Отже, я думаю, що це в деякому сенсі втрата. Таблоїди незабаром перестануть їх обговорювати і, швидше за все, знайдуть іншу жертву", - ділиться актриса.

До речі, в 2007 році Міррен отримала премію "Краща актриса академії" за те, що зіграла роль Єлизавети II у фільмі "Королева". А ось реальна королева постраждала від рішення Гаррі і Меган переїхати і хоче, щоб сімейна драма була закінчена.

"Королева прагнула вирішити проблему, тому що бачить, що це завдає шкоди монархії, і на особистому рівні, я думаю, це було досить прикро для неї. Вона дійшла до того, що більше не хоче про це думати, вона просто хоче, щоб з цим було покінчено", - заявляють джерела.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон зробила відверте зізнання. Герцогиня відчуває почуття провини за дітей.

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