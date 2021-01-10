Коли прибирати ялинку: про що говорять прикмети, фен-шуй і народні повір'я

Ялинку після свят треба прибирати якомога раніше (Фото: freepik.com)

Коли прибирати ялинку після новорічних свят люди вирішують самі. Якщо мова йде про живе дерево, то його прибирають після того, як починають сипатися голки. Штучні ялинки зазвичай тримають до кінця різдвяних свят – до 20 січня.

Коли рекомендується знімати іграшки з новорічної ялинки згідно з канонами, фен-шуєм і прикметами, розповіли у матеріалі видання "Головред".

Народні прикмети

За прикметами ялинку треба прибирати якомога раніше, оскільки вважається, що вона вбирає в себе негатив року, який пішов і варто позбутися від неї швидше. Деякі люди знімають іграшки відразу після 1 січня або 8 січня. Але є і народні прикмети, які говорять про те, що ялинкові іграшки пора знімати.

Якщо з ялинки самі по собі падають іграшки – домовик натякає на те, що від ялинки пора позбавлятися.

Гілки або кінчики стали буро-коричневого відтінку – в дереві накопичилося дуже багато негативної енергії.

Стовбур дерева почав розшаровуватися – значить дерево стало нестійким і небезпечним для оточення, його пора прибирати.

Церковні канони

У православ'ї вважається, що святкову ялинку потрібно прибирати з 14 січня (Старий Новий рік та свято Василя) і до Хрещення (19 січня). Хрещення заведено святкувати вже в чистому будинку, без різдвяної атрибутики.

Крім того, священники нагадують, що ялинка – це світський святковий атрибут, а релігійною прикрасою на Різдво є вертеп.

Правила фен-шую

А ось по фен-шую новорічну ялинку потрібно прибирати не раніше, ніж настане китайський Новий рік, а у 2021 році це відбудеться 12 лютого. Жива ялинка з кінця грудня не витримає, а ось штучна – запросто. Фахівці рекомендують до 12 лютого поставити в якості прикраси невелику ікебану з ялинових гілок.

Поради медиків

В будинку, де є маленькі діти або алергіки, ялинку варто прибрати не пізніше, ніж через тиждень після закінчення свят. На ялинці збирається пил і небезпечні алергени, тому чим швидше її прибрати – тим краще.

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