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Як не переїсти за святковим столом: проста порада для новорічного застілля

Четвер 31 грудня 2020 08:34
Як не переїсти за святковим столом: проста порада для новорічного застілля
Проста порада про те, як не переїдати під час святкового застілля (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Новорічні свята завжди обтяжені переїданнями та проблемами зі шлунком. 31 грудня люди рідко додержуються нормального режиму харчування і часто до столу сідають сильно голодними.

Український дієтолог Світлана Фус розповіла, як не переїдати під час новорічного застілля і яке варто вибрати меню для святкового столу. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Не голодуйте перед тим, як сядете за святковий стіл. Їжте протягом дня, дотримуйтеся режиму. Тоді не доведеться накидатися на все і з'їдати відразу багато. Це загрожує переїданням. Голод в цій ситуації поганий супутник. Він не дозволить нам зробити розумні порції та насолоджуватися святковими стравами. Травна система при цьому потрапить під удар, їй важко буде впоратися з такою кількістю, отриманої за один раз їжі", - радить дієтолог.

Вона рекомендує робити перерви між стравами 3-4 години, а між прийманням їжі не сидіти за столом, а рухатися.

"Вибирайте, що їсти. Наприклад, складаючи свою порцію до однієї частини будь-якого м'ясного або рибного блюда беріть дві частини овочів. Якщо такої можливості немає, і ви потрапили за стіл, де тільки салати з майонезом, тоді визначте для себе відразу величину порції. І необов'язково спробувати все, що на столі стоїть. Це точно приводить до переїдання", - пояснює Світлана Фус.

Вона додала що потрібно повільно пережовувати їжу та отримувати від неї задоволення, щоб не з'їсти зайвого під час застілля.

"Їжте повільно, смакуючи кожен шматочок, ви нікуди не поспішаєте. Це також зменшує ризик переїдання: адже насичення від порції їжі приходить через 15-20 хвилин", - зазначила медик і порекомендувала між прийомами їжі вживати звичайну воду для підтримки водно-сольового балансу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт повідомив про терміни зберігання олів'є, холодцю і шуби.

А також розповідали про те, що українців попередили про небезпеку, через які новорічна ніч може стати трагедією.

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