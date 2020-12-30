Ці країни не святкують Новий рік 1 січня: чому так вийшло

Новий рік 1 січня не святкують в деяких країнах (колаж РБК-Україна)

Новий рік 1 січня заведено відзначати не у всіх країнах. Перший день року - за григоріанським календарем - десь далеко за морями й горами може бути звичайною датою, а в деяких таке святкування навіть переслідується законом.

Чому в деяких куточках планети не улаштовують новорічні ярмарки та не готуються відкривати шампанське під бій курантів у ніч проти 1 січня - розповість Styler.

Саудівська Аравія

В Саудівській Аравії закон взагалі забороняє святкувати новий рік 1 січня. У цій країні, що живе за ісламським календарем, не прийнято відзначати таку зміну дат. Правоохоронці влаштовують перевірки на ринках та базарах, у готелях та розважальних комплексах, щоб ніде не була розміщена заборонена новорічна символіка, листівки або не влаштовували тематичні вечірки.

В державі прийнято широко відзначати день весняного рівнодення, 21 березня, коли настає священний місяць мухаррам.

Мечеть Саудівської Аравії (фото: pixabay.com)

Ізраїль

В Ізраїлі 1 січня вважається звичайним робочим днем, хіба що дата не випаде на священну для юдеїв суботу на Шаббат, коли Тора наказує євреям утримуватися від роботи.

Зазвичай ізраїльтяни відзначають новий рік, який називається Рош Га-Шана, у вересні або жовтні - у молодик місяця тишрей за єврейським календарем. Його широко святкують два дні, з різноманітними звичаями, ритуалами та церемоніями.

Індія

Для індусів новий рік за єдиним національним календарем настає 22 березня, але в різних провінціях святкова дата має різні назви.

Так, в Махараштрі свято називається Гуді Падва, в штаті Андхра Прадеш - Угаді. А ось в Кералі свято Новий рік відзначається 13 квітня, і називається Вішу. Сікхи у цей же день святкують свій Новий рік - Вайсакхі. На півдні Індії прихід нового року широко відзначають восени - свято Дівапалі.

Китай

У Китаї Новий рік вважається офіційним державним святом, проте його зовсім не відзначають - для китайців це звичайна дата.

Китайський Новий рік традиційно припадає на перший молодик першого місяця року, між 12 січня і 19 лютого. Після введення григоріанського календаря це свято стали називати "святом весни", щоб відокремити його від Нового року за західним стилем. Первісний зміст свята полягав у даруванні подарунків, суттю яких було побажання, щоб новий врожай був багатим.

Новий рік у Китаї аж до 20 століття відраховувався за місячним календарем, і свято Юань-дань відзначався в 1-й день 1-го місячного місяця.

Іран

В Ірані є свій власний, астрономічний сонячний календар, який називається Сонячна хіджра. Він був розроблений за участю перського філософа, математика, астронома і поета Омара Хайяма, який жив на рубежі 11 і 12 століть.

За традицією в Ірані новий рік - Новруз - святкують у перший день місцевої календарної весни, що відповідає 22 березня григоріанським календарем.

Святкування Наврузу в Ірані (фото: asiasociety.org)

В'єтнам

У В'єтнамі Новий рік дуже широко відзначають наприкінці січня-початку лютого (в 1-й день 1-го місяця за місячним календарем) - це велике свято має назву Тет.

За традицією, у цю дату люди збираються разом вдома, оскільки свято вважається сімейним - прийнято проводити час з родичами та поминати покійних предків, а також дарувати один одному подарунки.

Бангладеш

Хоча в Бангладеші 1 січня є вихідним днем і офіційним святом, але Новий рік наступає в цій країні в перший день місяця бойшак - 14 квітня.

Прийнято в цей день вставати раніше, одягати найкраще вбрання і відпочивати весь день, який проводять за танцями, співами та й просто із приємним проведенням часу.

Південна Корея

1 січня в Південній Кореї теж вихідний. Мандрівники побачать на площах міст вбрані ялинки та іншу новорічну та різдвяну символіку, проте це організовується більше для туристів, а не для самих корейців. Так, місцеві не сприймають дату саме як святкову - для них 1 січня просто зайвий привід відпочити додатковий день і провести його з рідними і друзями.

Зовсім інша справа свято Соллаль - Новий рік за місячним календарем в Південній Кореї, який відзначають з великим розмахом. Велика кількість людей відправляються до своїх рідних домівок, щоб в цей день вшанувати пам'ять пращурів

Соллаль в Південній Кореї (фото: flickr.com)

Раніше повідомлялося, що на тлі розвитку пандемії в Європі авіакомпанії скасовують рейси з України до весни.

Також ми писали про те, що стало відомо, де Зеленський відсвяткує Новий рік.