ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Комендантська година в Київській області: влада анонсувала рейди

Новость на русском →
Київська область, Неділя 19 червня 2022 13:24
Комендантська година в Київській області: влада анонсувала рейди Фото: у Київській області проводитимуть рейди під час комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Комендатура спільно з поліцією проводитиме регулярно рейди в Київській області. Вони триватимуть протягом комендантської години, аби контролювати її дотримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулеба під час відеозвернення.

"Закликаю всіх мешканців регіону - не нехтуйте комендантською годиною. Наразі вона діє з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією, аби контролювати безпеку Київщини вночі", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, раніше у Києві оголосили про заборону використання піротехнічних виробив і гучної музики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Комендантська година
NEWS
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону