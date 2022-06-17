Ні піротехніці та гучній музиці. У Києві вводять "режим тиші": що заборонено
Фото: у Києві заборонили піротехніку і гучну музику (Getty Images)
У столиці заборонили використовувати піротехнічні вироби і включати гучно музику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням КМВА.
Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав доручення про дотримання режиму тиші у місті.
Що заборонено
- видовища із використанням піротехнічних виробів,
- гучний спів,
- трансляції розважальної музики зі звуковідтворювальною апаратурою,
- використовувати інші гучномовні установки.
В дорученні зазначається, що на жителів міста негативно впливає недотримання іншими людьми режиму тиші через війну, розпочату Росією на території України, та очікування ракетних ударів.
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