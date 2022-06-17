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Ні піротехніці та гучній музиці. У Києві вводять "режим тиші": що заборонено

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Київ, П'ятниця 17 червня 2022 17:19
Ні піротехніці та гучній музиці. У Києві вводять "режим тиші": що заборонено Фото: у Києві заборонили піротехніку і гучну музику (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У столиці заборонили використовувати піротехнічні вироби і включати гучно музику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням КМВА.

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав доручення про дотримання режиму тиші у місті.

Що заборонено

  • видовища із використанням піротехнічних виробів,
  • гучний спів,
  • трансляції розважальної музики зі звуковідтворювальною апаратурою,
  • використовувати інші гучномовні установки.

Ні піротехніці та гучній музиці. У Києві вводять &quot;режим тиші&quot;: що заборонено

В дорученні зазначається, що на жителів міста негативно впливає недотримання іншими людьми режиму тиші через війну, розпочату Росією на території України, та очікування ракетних ударів.

Нагадаємо, у Києві поки не будуть розпочинати пляжний сезон - яка причина.

Окрім того, Київський фунікулер закрили на плановий ремонт.

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