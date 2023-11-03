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"В жизни не купила бы себе". Жена Виктора Павлика показала драгоценный подарок от певца на годовщину

Виктор Павлик с супругой (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Иванна Пашкевич

4 ноября украинский певец Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репьяхова отмечают годовщину их знакомства. Из-за гастролей исполнителя супруги не смогут этот день провести вместе, поэтому они решили отпраздновать и обменяться подарками раньше.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Что подарил Виктор Павлик жене

В своем блоге Екатерина поделилась с фолловерами, что мужчина ей подарил Iphone 15 в белом цвете.

Виктор Павлик с женой празднуют восьмую годовщину (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Я вообще спокойна к новым айфонам и в жизни бы не купила себе 15 сейчас, если бы не Виктор Павлик. У меня были 13 и 12. И честно сказать, 12 люблю гораздо больше", - рассказала она.

Блогерша также показала, как они с любимым провели этот день.

Сначала пара проехалась в метро, после чего посетила кафе, в котором они последний раз были 4 года назад.

Виктор Павлик с супругой празднуют восьмую годовщину (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Приятные воспоминания с этого кафе", - написала жена певца.

Напомним, восемь лет назад Виктор и Екатерина впервые увиделись после концерта исполнителя в Николаеве.

Виктор Павлик с супругой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Они остановились в одной гостинице, в соседних номерах.

Тогда артист был женат на Ларисе Созаевой, с которой прожил в браке 25 лет. Через год вокалист расстался с женой, а через три года сделал предложение Репьяховой.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова