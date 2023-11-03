Надежда Мейхер впервые за долгое время засветилась в соцсетях: как сейчас выглядит певица (фото)

Украинская певица Надежда Мейхер, которая в августе этого года после слухов о побеге в Россию "почистила" свои соцсети, обнародовала новые фотографии и нарвалась на хейт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой Instagram знаменитости.

Как сейчас выглядит Надежда Мейхер

На снимках, опубликованных экс-участницей группы "ВИА Гра", она позирует в белом жакете с черными узорами.

Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Мейхер также запостила видео. На нем дизайнер под музыку демонстрирует длинное цветное платье.

Обе публикации артистка решила оставить без подписи.

Реакция юзеров

Фоловеры исполнительницы, которая после начала полномасштабного вторжения РФ исчезла из медийного пространства и редко высказывается о действиях страны-агрессорки, разделились на два лагеря.

Одни засыпают Мейхер комплиментами, а другие обвиняют ее в том, что она молчит о войне.

Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Надія, ви красуня

Як завжди неймовірна

Красива жінка без позиції. Цікаво, як живеться мовчунам?

Ви зараз бачите на її сторінці щось про ситуацію в Україні? Я - ні

У неї чоловік росіянин, ось вона і мовчить

Жизнь Надежды Мейхер после вторжения РФ

Где сейчас находится артистка - неизвестно. В августе она выступала в Болгарии, а раньше была в Германии и Италии.

Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

После 24 февраля Надежда публично перешла на украинский язык и рассказывала о зверствах армии РФ, эвакуации и благотворительных инициативах.

В какой-то момент она надолго исчезла из соцсетей, а в мае вернулась с презентацией своего бренда.

В августе появились слухи о том, что Надежда находится в России. Скандальный блогер Богдан Беспалов нашел этому доказательства.

Надежда Мейхер (фото: facebook.com/p/Надежда-Мейхер-Грановская)

В своем YouTube-канале он показал скрин со страницы артистки, где в графе "Информация об аккаунте" указано, что владелец профиля находится в России.

К слову, муж певицы - российский бизнесмен Михаил Уржумцев.

В браке супруги воспитывают двух общих дочерей. С начала войны он не делал никаких заявлений.