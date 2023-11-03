"У житті не купила б собі". Дружина Віктора Павліка показала коштовний подарунок від співака на річницю

Що подарував Віктор Павлік дружині

У своєму блозі Катерина поділилася з фоловерами, що чоловік їй подарував Iphone 15 у білому кольорі.

Віктор Павлік з дружиною святкують восьму річницю (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Я взагалі спокійна до нових айфонів і в житті б не купила собі 15 зараз, якби не Віктор Павлік. В мене були 13 і 12. І чесно сказати, 12 люблю набагато більше", - розповіла вона.

Блогерка також показала, як вони з коханим провели цей день.

Спочатку пара проїхалася у метро, після чого відвідала кафе, в якому вони востаннє були 4 роки тому.

Віктор Павлік з дружиною святкують восьму річницю (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Приємні спогади із цього кафе", - написала дружина співака.

Нагадаємо, вісім років тому Віктор і Катерина вперше побачилася після концерту виконавця у Миколаєві.

Віктор Павлік з дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вони зупинилися в одному готелі, у сусідніх номерах.

Тоді артист був одружений з Ларисою Созаєвою, з якою прожив у шлюбі 25 років. Через рік вокаліст розлучився з дружиною, а через три роки зробив пропозицію Реп’яховій.