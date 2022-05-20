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"В нього своєї клепки немає": екс-дружина зрадника Тимощука розповіла всю правду про нього

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П'ятниця 20 травня 2022 16:44
"В нього своєї клепки немає": екс-дружина зрадника Тимощука розповіла всю правду про нього Фото: Анатолій Тимощук (instagram.com/timo44official)
Автор: Світлана Мащенко

Анатолій Тимощук - зірковий футболіст, екс-капітан Збірної України - чи не головний зрадник у спорті. Його через замовчування війни позбавили всіх державних трофеїв та нагород. Зараз він - помічник тренера Санкт-Петербурзького Зеніта. В Україні йому вже заборонили займатися спортивною діяльністю.

Екс-дружина Тимощука, мати його доньок, розповіла, чому спортсмен так чинить. Про це йдеться в сюжеті Зіркового шляху.

Колись він грав за Луцьку Волинь, Донецький Шахтар. Тепер же спортсмен живе в Санкт-Петербурзі з новою родиною. А його колишня дружина каже, що він - пусте місце.

Надія Навроцька була з ним у шлюбі протягом семи років, а познайомилася, коли їй було всього 15. Вона народила від Анатолія доньок-близнючок. Зараз Ної і Мії 12 років. Із 2009 року вони живуть у Німеччині. Надія займається перевезенням важкохворих дітей по всьому світу.

Чому Анатолій не покинув Росію і не підтримав Україну?

Надія каже, що Тимощук робить, що йому кажуть.

"Не знаю, може, його обробили... В нього своєї клепки немає. Він по всім стандартам кращої феесбешної школи чи старої кегебешної", - каже жінка.

Надія згадала, що Анатолій у шлюбі поводився агресивно. Одного разу штовхнув жінку в підлогу. Діти дуже злякалися. Тоді викликали поліцію, був суд. Спортсмен все дуже перекрутив і викрутився.

Футболіст їй зраджував. Коли це вилізло, вона подала на розлучення. Надія каже, що від іншої жінки в нього навіть може бути дитина.

Перестав спілкуватися з дітьми й не платив аліменти

З доньками Анатолій колись спілкувався щодня. А потім просто перестав. Дітям через це було дуже боляче. Надія просила його подзвонити, проте він мовчав.

Цього року зробив виняток і привітав дівчат з днем народження.

Багато років Анатолій не платив аліменти. Жінка "вибивала" від нього кошти. В Росії він прикинувся "бомжем", щоб не платити гроші. Зараз платить раз по раз.

Жінка каже, що Тимощук сховався від всього світу. Уникає питань про Україну.

"Він - як пусте місце. В мене на нього навіть злості нема. Це як в безрукого просити води. В нього нема ні почуттів, ні співчуття", - додала Навроцька.

Зараз Анатолій пустив слух, що його тато в теробороні. Але це - брехня.

Раніше ми писали, що Лепс відповів Тіні Кароль на побажання стати "їжею для черв'яків". Але спершу випив в ефірі горілки.

Також повідомлялося, що Таїсія Повалій розважала російських генералів 9 травня на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками

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