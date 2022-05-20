"У него своей извилины нет": экс-жена предателя Тимощука рассказала всю правду о нем

Анатолий Тимощук - звездный футболист, экс-капитан сборной Украины - едва ли не главный предатель в спорте. Его из-за замалчивания войны лишили всех государственных трофеев и наград. Сейчас он - помощник тренера Санкт-Петербургского Зенита. В Украине ему уже запретили заниматься спортивной деятельностью.

Экс-жена Тимощука, мать его дочерей, рассказала, почему спортсмен так делает. Об этом говорится в сюжете Зіркового шляху.

Когда-то он играл за Луцкую Волынь, Донецкий Шахтер. Теперь же спортсмен живет в Санкт-Петербурге с новой семьей. А его бывшая жена говорит, что он - пустое место.

Надежда Навроцкая была с ним в браке на протяжении семи лет, а познакомилась, когда ей было всего 15. Она родила от Анатолия дочерей-близняшек. Сейчас Ное и Мие 12 лет. С 2009 года они живут в Германии. Надежда занимается перевозкой тяжелобольных детей по всему миру.

Почему Анатолий не покинул Россию и не поддержал Украину?

Надежда говорит, что Тимощук делает, что ему говорят.

"Не знаю, может, его обработали... У него своей извилины нет. Он по всем стандартам лучшей фээсбэшной школы или старой кегэбэшной", - говорит женщина.

Надежда вспомнила, что Анатолий в браке вел себя агрессивно. Однажды толкнул женщину на пол. Дети очень испугались. Тогда вызвали полицию, был суд. Спортсмен все сильно перекрутил и выкрутился.

Футболист ей изменял. Когда это вылезло, она подала на развод. Надежда говорит, что от другой женщины у него даже может быть ребенок.

Перестал общаться с детьми и не платил алименты

С дочками Анатолий когда-то общался каждый день. А потом просто перестал. Детям это было очень больно. Надежда просила его позвонить, однако он молчал.

В этом году сделал исключение и поздравил девочек с днем рождения.

Много лет Анатолий не платил алименты. Женщина "выбивала" от него средства. В России он прикинулся "бомжом", чтобы не платить деньги. Сейчас платит через раз.

Женщина говорит, что Тимощук спрятался от всего мира. Избегает вопросов об Украине.

"Он - как пустое место. У меня на него даже злости нет. Это как у безрукого просить воды. У него нет ни чувств, ни сочувствия", - добавила Навроцкая.

Сейчас Анатолий пустил слух, что его папа в теробороне. Но это - ложь.