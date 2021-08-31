Тисячі киян 1 вересня не зможуть відвести своїх дітей до школи: у чому причина

В КМДА встановили низку заборон у школах на 1 вересня. І це призведе до того, що багато батьків не зможуть супроводжувати своїх першокласників в класи в цей важливий день.
Які заборони встановили в Києві й чому батьки не зможуть відвести дітей до школи – читайте в матеріалі нижче.
Батькам у Києві заборонять відвідувати навчальні заклади без наявності документа, який підтвердить проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу. Як альтернатива - можна надати документ про негативне тестування на COVID-19 проведеного не більше, ніж за 72 години до відвідування закладу. Ця заборона діє у всіх зонах карантину.
У Києві станом на липень 2021 року було сформовано 1065 перших класів та оформлено 30 тисяч майбутніх першокласників. Ще 2,5 тисячі місць було вільно.
30 тисяч першокласників - це в середньому близько 60 тисяч жителів Києва, які захочуть відвести свою дитину в перший клас.
За даними МОЗ, дві дози вакцини від коронавірусу в Києві отримало понад 570 тисяч киян. Однак, далеко не факт, що всі 60 тисяч батьків входять в число вакцинованих.
Зробити тест ПЛР менш ніж за добу до 1 вересня – практично нездійсненно. Та й більшість сімей не зможуть дозволити собі викласти 1600-1800 гривень за два тести для того, щоб бути присутнім кілька годин на святковому заході в школі.
Здавалося б, ну що тут такого? Довести дитину до воріт школи, поцілувати та піти. Але є ж ще й психологічний фактор, оскільки 1 вересня важливий день для будь-якого школяра. А для першокласників - в першу чергу. Їм в цей день потрібна підтримка батьків, їм буває банально страшно і незатишно.
Тим більше, що багато батьків намагаються зазнімкувати це свято на фото і відео, щоб зберегти їх для дитини на майбутнє. А значить, діти та батьки будуть позбавлені свята. Або в школах почнуть масово порушувати припис КМДА.
У зеленій зоні
У жовтій і помаранчевій зоні:
В червоній зоні відвідування школи буде заборонено для всіх учнів, крім: дитячих садків та спеціалізованих закладів освіти, учнів 1-4 класів, учнів, які беруть участь в атестації, учнів, які беруть участь у тестуванні якості освіти. І при наявності сертифікатів про повний курс вакцинації у 80% персоналу.
Крім того, всі батьківські консультації та збори повинні проводитися в онлайн-режимі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть примусово прищеплювати вчителів у школах.
А також ми розповідали про те, які нові карантинні правила з'явилися в школах з 1 вересня.