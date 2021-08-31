Тисячі киян 1 вересня не зможуть відвести своїх дітей до школи: у чому причина

Батькам у Києві заборонять відвідувати навчальні заклади без наявності документа, який підтвердить проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу. Як альтернатива - можна надати документ про негативне тестування на COVID-19 проведеного не більше, ніж за 72 години до відвідування закладу. Ця заборона діє у всіх зонах карантину.

Чому батьки не зможуть відвести своїх дітей до школи

У Києві станом на липень 2021 року було сформовано 1065 перших класів та оформлено 30 тисяч майбутніх першокласників. Ще 2,5 тисячі місць було вільно.

30 тисяч першокласників - це в середньому близько 60 тисяч жителів Києва, які захочуть відвести свою дитину в перший клас.

За даними МОЗ, дві дози вакцини від коронавірусу в Києві отримало понад 570 тисяч киян. Однак, далеко не факт, що всі 60 тисяч батьків входять в число вакцинованих.

Зробити тест ПЛР менш ніж за добу до 1 вересня – практично нездійсненно. Та й більшість сімей не зможуть дозволити собі викласти 1600-1800 гривень за два тести для того, щоб бути присутнім кілька годин на святковому заході в школі.

Здавалося б, ну що тут такого? Довести дитину до воріт школи, поцілувати та піти. Але є ж ще й психологічний фактор, оскільки 1 вересня важливий день для будь-якого школяра. А для першокласників - в першу чергу. Їм в цей день потрібна підтримка батьків, їм буває банально страшно і незатишно.

Тим більше, що багато батьків намагаються зазнімкувати це свято на фото і відео, щоб зберегти їх для дитини на майбутнє. А значить, діти та батьки будуть позбавлені свята. Або в школах почнуть масово порушувати припис КМДА.

Які ще заборони встановили в КМДА з 1 вересня в школах:

У зеленій зоні

Проведення масових заходів без дотримання масочного режиму всіма учасниками

Вхід групами та масове перебування в закладах батьків

Індивідуальне відвідування закладів батьками

Вхід і відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на COVID-19 (дійсний 72 години).

У жовтій і помаранчевій зоні:

Відвідування закладів освіти учнями та проведення масових заходів за відсутності у понад 20% персоналу документа про повний курс вакцинації

Відвідування закладів освіти учнями, коли на самоізоляції через контакт з особою з COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу

Проведення в заклади масових заходів за участю учнів з більш ніж однієї групи (класу) у присутності глядачів (відвідувачів)

Відвідування закладів освіти особами, які не є учасниками освітнього процесу

Вхід групами та масове перебування в закладі батьків

Індивідуальне відвідування закладів батьками без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на COVID-19 (дійсний 72 години)

Освітній процес буде організований у змішаному форматі (Дистанційно і в закладі освіти), якщо кількість учнів перевищує проєктну потужність закладу

В червоній зоні відвідування школи буде заборонено для всіх учнів, крім: дитячих садків та спеціалізованих закладів освіти, учнів 1-4 класів, учнів, які беруть участь в атестації, учнів, які беруть участь у тестуванні якості освіти. І при наявності сертифікатів про повний курс вакцинації у 80% персоналу.

Крім того, всі батьківські консультації та збори повинні проводитися в онлайн-режимі.