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Українцям розповіли, чи прищеплюватимуть насильно вчителів у школах

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Вівторок 31 серпня 2021 08:36
Українцям розповіли, чи прищеплюватимуть насильно вчителів у школах Вакцинація вчителів в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація вчителів в Україні є добровільною, тобто насильно педагогів у школах прищеплювати від коронавірусу не будуть.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24" речник МОЗ Роман Борщ.

Нещодавно українцям повідомили, що в нашій країні вакциновано всього 30% працівників освіти. Після цього Роман Борщ і дав коментар з цього питання.

Він сказав, що педагоги входять в одну з основних груп ризику, "адже це ті люди, які щодня у своїй роботі контактують з великою кількістю людей, і мають підвищений ризик захворіти на COVID-19".

Спікер нагадав, що при переході в жовту або помаранчеву зону карантину навчальні заклади зможуть продовжувати очне навчання тільки якщо там буде 80% і більше вакцинованих працівників.

"Це є одним з перших заходів, які повинні стимулювати вчителів і працівників освіти щепитися і таким чином уберегти себе, своїх рідних, колег і забезпечити таким чином очне навчання... Також ми продовжуємо спільно з Міністерством освіти і науки та просвітницьку роботу, забезпечуємо всією необхідною інформацією про процес вакцинації, про вакцину", - зазначив він.

Чи будуть насильно прищеплювати вчителів

Поки що в МОЗ не передбачають примусову вакцинацію працівників освіти.

"Я скажу, що вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною і безкоштовною. Поки не передбачено ніякої примусової вакцинації. Є у нас постанова Кабінету Міністрів, чітко регламентує, в яких випадках може працювати установа або не може... Зараз в міністерстві не розглядається який-небудь примусовий елемент або щеплення будь-яких груп населення", - резюмував Борщ.

Як ми раніше повідомляли, в МОЗ випустили нову постанову про карантинні правила в школах в новому навчальному році.

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