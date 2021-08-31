Тысячи киевлян 1 сентября не смогут отвести своих детей в школу: в чем причина

Родителям в Киеве запретят посещать учебные заведения без наличия документа, который подтвердит прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. В качестве альтернативы – можно предоставить документ об отрицательном тестировании на COVID-19 проведенного не более, чем за 72 часа до посещения заведения. Этот запрет действует во всех зонах карантина.

Почему родители не смогут отвести своих детей в школу

В Киеве по состоянию на июль 2021 года было сформировано 1065 первых классов и оформлено пойти 30 тысяч будущих первоклассников. Еще 2,5 тысячи мест было свободно.

30 тысяч первоклассников – это в среднем около 60 тысяч жителей Киева, которые захотят отвести своего ребенка в первый класс.

По данным Минздрава, две дозы вакцины от коронавируса в Киеве получило более 570 тысяч киевлян. Однако, далеко не факт, что все 60 тысяч родителей входят в число вакцинированных.

Сделать тест ПЦР менее чем за сутки до 1 сентября – практически невыполнимо. Да и большинство семей не смогут позволить себе выложить 1600-1800 гривен за два теста для того, чтобы поприсутствовать несколько часов на праздничном мероприятии в школе.

Казалось бы, ну что тут такого? Довести ребенка до ворот школы, поцеловать и уйти. Но есть же еще и психологический фактор, так как 1 сентября важный день для любого школьника. А для первоклассников – в первую очередь. Им в этот день нужна поддержка родителей, им бывает банально страшно и неуютно.

Тем более, что многие родители стараются запечатлеть этот праздник на фото и видео, чтобы сохранить их для ребенка на будущее. А значит, дети и родители будут лишены праздника. Или в школах начнут массово нарушать предписание КГГА.

Какие еще запреты установили в КГГА с 1 сентября в школах:

В зеленой зоне

Проведение массовых мероприятий без соблюдения масочного режима всеми участниками

Вход группами и массовое пребывание в заведениях родителей

Индивидуальное посещение заведений родителями

Вход и посещение заведений особами, которые не являются участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или негативного теста на COVID-19 (действителен 72 часа).

В желтой и оранжевой зоне:

Посещение заведений образования учениками и проведение массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала документа о полном курсе вакцинации

Посещение заведений образования учениками, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с COVID-19 находится более 50% учеников и персонала

Проведение в заведения массовых мероприятий с участием учеников с более чем одной группы (класса) в присутствии зрителей (посетителей)

Посещение заведений образования лицами, которые не являются участниками образовательного процесса

Вход группами и массовое пребывание в заведении родителей

Индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или негативного теста на COVID-19 (действителен 72 часа)

Образовательный процесс будет организован в смешанном формате (дистанционно и в заведении образования), если количество учеников превышает проектную мощность заведения

В красной зоне посещение школы будет запрещено для всех учеников, кроме: детских садов и специализированных заведений образования, учеников 1-4 классов, учеников, которые берут участие в аттестации, учеников, которые берут участие в тестировании качества образования. И при наличии сертификатов о полном курсе вакцинации у 80% персонала.

Кроме того, все родительские консультации и собрания должны проводиться в онлайн-режиме.