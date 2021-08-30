Навчальний рік за новими карантинними правилами: вчителям доведеться ходити в щитках
У МОЗ випустили нову постанову про карантинні правила в школах в новому навчальному році. Школярам на уроках дозволено бути без захисних масок, а ось вчителям рекомендують використовувати захисні щитки.
Про це йдеться в постанові Міністерства охорони здоров'я.
Карантинні правила для школярів:
Учні початкової школи можуть перебувати на уроках і пересуватися по школі без захисних масок.
Школярі від 12 років повинні на перервах перебувати в захисних масках, на уроках можна їх знімати.
Карантинні правила для вчителів та працівників школи:
Вчителям рекомендується під час проведення уроків використовувати захисні щитки. Це Засоби захисту потрібно щодня дезінфікувати, згідно з інструкцією виробника.
Персонал школи вранці повинен заходити в приміщення тільки з використанням засобів персонального захисту-маски – респіратори (закриті повинні бути й ніс, і рот)
Якщо у когось зі співробітників виявили температуру вище 37,2 градуса або інші ознаки COVID-19, то його можуть не допустити до роботи.
Директор повинен створити графік, за яким проходить допуск учнів в приміщення (використовувати всі можливі входи в школу) - щоб уникнути скупчення.
Пересування між кабінетами та аудиторіями має бути мінімізовано. Бажано проводити уроки протягом дня в одному і тому ж приміщенні для одного класу.
У розкладі занять потрібно передбачити можливість визначення різного часу початку і закінчення занять і змін для різних класів і груп.
По можливості потрібно забезпечити проведення занять з окремих предметів на свіжому повітрі.
Після кожного уроку потрібно провітрювати клас не менше 10 хвилин.
На всіх входах в школу повинні бути організовані місця для обробки рук антисептиками. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила і паперових рушників. Використання багаторазових рушників заборонено.
Після проведення занять в кінці робочого дня необхідно провести очищення та дезінфекцію поверхонь (Столи, Стільці, дверні ручки, поруччя)
Для учнів необхідно розробити також графік харчування, з урахуванням норми фізичної дистанції-1 метр.
У школах заборонено організовувати харчування за принципом "шведський стіл" і функціонування питних фонтанчиків.
Питний режим організовується тільки з використанням індивідуальних ємностей для води.
Працівники їдальні повинні використовувати засоби індивідуального захисту-маски (респіратори або щитки), одноразові рукавички.
Якщо у дитини виявили ознаки COVID-19:
Учень при появі симптомів повинен негайно надіти захисну маску. Вчителі повинні ізолювати учня в спеціально відведене приміщення і проінформувати батьків.
У класі, де був виявлений учень з ознаками захворювання, повинні провести поза графіком провітрювання і дезінфекцію.
Решта учнів класу, де була виявлена дитина з ознаками захворювання, повинні піти на самоізоляцію.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ повідомили, кому зі школярів не потрібен медогляд до 1 вересня.
А також розповідали про те, що школам дали рекомендації, як провести 1 вересня.