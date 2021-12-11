Ці соуси популярні у всьому світі: рецепти від кращих шеф-кухарів планети
У кожній країні є рецепт соусу, який завоював любов і визнання у всьому світі.
Італійський песто, японський теріякі, грузинський сацебелі, мексиканська сальса – про ці соуси точно чули всі, хто хоч трохи цікавиться кулінарією.
Як приготувати найпопулярніші соуси світу за рецептами від кращих шеф-кухарів, розповіли в Foodandmood.
Італійський песто
- 100 г зеленого базиліку
- 3 ст. ложки насіння пінії (можна взяти кедрові або волоські горішки, кеш'ю)
- 2 ст. ложки тертого овечого сиру
- 3. ст. ложки тертого пармезану
- 3 зубчики часнику
- 150 мл оливкової олії
- солі
Базилік порубати, горішки подрібніть. Всі інгредієнти покладіть в блендер, додайте сир і очищений часник. Збийте і додайте сіль і масло. Ще раз збийте.
Подавайте як закуску або до пасти.
Український сметанний соус
- Стакан сметани
- Зелень на смак
- 4 зубчики часнику
- Сіль
У сметану видавіть часник, зелень дрібно порубати. Можна використовувати кріп або петрушку, а також будь-яку іншу, яка вам до смаку. Змішайте сметану з зеленню, додайте трохи солі.
Такий соус прекрасно підходить до смажених овочів, оладок, дерунів. Можна використовувати для заправки салатів або як доповнення до снеків.
Японський теріякі
- Пів склянки соєвого соусу
- Пів склянки тростинного цукру
- 2 зубчики часнику
- 1 ч. ложка тертого імбиру
- 1 ст. ложка меду
- 1 ст. ложка винного оцту
- 1 ч. ложка оливкової олії
- ¼ Склянки води
- 3 ч. ложки крохмалю
На сковороді розігрійте соєвий соус, видавіть туди часник, додайте цукор, імбир і перемішайте. Потім додайте мед, оцет, оливкову олію.
Коли мед розчиниться, влийте воду і засипте крохмаль. Перемішуючи, доведіть до кипіння і дайте поваритися 5 хвилин. Потім потрібно 20 хвилин, щоб соус загус і охолов.
Подавати соус теріякі можна до м'яса, птиці, риби та овочів.
Латиноамериканський чімічуррі
- 1\2 пучки петрушки
- 1\2 пучки кінзи
- 1\2 цибулини
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. ложки винного оцту
- 100 мл оливкової олії
- 1 ч. ложка орегано
- 1\2 ч. ложки зіри
- сіль, перець
Дрібно порубати цибулю, часник і зелень. Змішайте всі інгредієнти. Щоб соус був гострий - додайте гіркий перець, але дрібно його порубати.
Подавати такий соус можна до страв з м'яса.
Грузинський сацебелі
- 0,5 кг помідорів
- 100 г волоських горіхів
- пучок кінзи
- 1\2 пучки м'яти
- 2 зубчики часнику
- солі
- хмелі-сунелі
- гострий перець
Помідори обдайте окропом і зніміть шкірку. Горіхи подрібніть, кінзу, м'яту і часник дрібно порубати. Всі інгредієнти складіть в блендер і збийте до однорідності.
Подавайте цей соус до птиці, курчат табака, смаженого м'яса і шашлику.
Мексиканська сальса
- 10 помідорів
- 2 зубчики часнику
- 1 цибулина
- Стручок перцю чилі
- Пучок кінзи
- 3 ст. ложки соку лайма
- 1 ч. ложка кмину
- маслинове масло
- солі
Помідори, чилі, цибулю і часник покладіть в сковороду, збризніть оливковою олією та обсмажте до рум'яної скоринки.
Потім зніміть з вогню, видаліть шкірку і насіння. М'якоть подрібніть в блендері.
Додайте сік лайма, дрібно посічену кінзу, сіль, кмин і знову все збийте до однорідної маси.
Подавайте цей соус до чіпсів, снеків, тако або коржів.
Туніський харісса
- 2 солодких перці
- 4 стручки гострого перцю
- 3 зубчики часнику
- 2 ч. ложки паприки
- 2 ч. ложки зіри
- 2 ч. ложки коріандру
- 1 ч. ложка цукру
- 2 ст. ложки лимонного соку
- маслинове масло
- солі
Перці запікайте в духовці протягом 20 хвилин. Потім складіть в пакет і зав'яжіть, дайте охолонути. Зніміть з них шкірку і видаліть насіння. Дрібно порубати часник.
Збийте блендером солодкий перець, гіркий перець, часник. Додайте лимонний сік і спеції, збийте до однорідності.
Зберігати такий соус можна в банку, заливши оливковою олією. Подавати можна до будь-яких страв.
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