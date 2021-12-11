Ці соуси популярні у всьому світі: рецепти від кращих шеф-кухарів планети

Італійський песто, японський теріякі, грузинський сацебелі, мексиканська сальса – про ці соуси точно чули всі, хто хоч трохи цікавиться кулінарією.

У кожній країні є рецепт соусу, який завоював любов і визнання у всьому світі.

Як приготувати найпопулярніші соуси світу за рецептами від кращих шеф-кухарів, розповіли в Foodandmood.

Італійський песто

100 г зеленого базиліку

3 ст. ложки насіння пінії (можна взяти кедрові або волоські горішки, кеш'ю)

2 ст. ложки тертого овечого сиру

3. ст. ложки тертого пармезану

3 зубчики часнику

150 мл оливкової олії

солі

Базилік порубати, горішки подрібніть. Всі інгредієнти покладіть в блендер, додайте сир і очищений часник. Збийте і додайте сіль і масло. Ще раз збийте.

Подавайте як закуску або до пасти.

Український сметанний соус

Стакан сметани

Зелень на смак

4 зубчики часнику

Сіль

У сметану видавіть часник, зелень дрібно порубати. Можна використовувати кріп або петрушку, а також будь-яку іншу, яка вам до смаку. Змішайте сметану з зеленню, додайте трохи солі.

Такий соус прекрасно підходить до смажених овочів, оладок, дерунів. Можна використовувати для заправки салатів або як доповнення до снеків.

Японський теріякі

Пів склянки соєвого соусу

Пів склянки тростинного цукру

2 зубчики часнику

1 ч. ложка тертого імбиру

1 ст. ложка меду

1 ст. ложка винного оцту

1 ч. ложка оливкової олії

¼ Склянки води

3 ч. ложки крохмалю

На сковороді розігрійте соєвий соус, видавіть туди часник, додайте цукор, імбир і перемішайте. Потім додайте мед, оцет, оливкову олію.

Коли мед розчиниться, влийте воду і засипте крохмаль. Перемішуючи, доведіть до кипіння і дайте поваритися 5 хвилин. Потім потрібно 20 хвилин, щоб соус загус і охолов.

Подавати соус теріякі можна до м'яса, птиці, риби та овочів.

Латиноамериканський чімічуррі

1\2 пучки петрушки

1\2 пучки кінзи

1\2 цибулини

2 зубчики часнику

2 ст. ложки винного оцту

100 мл оливкової олії

1 ч. ложка орегано

1\2 ч. ложки зіри

сіль, перець

Дрібно порубати цибулю, часник і зелень. Змішайте всі інгредієнти. Щоб соус був гострий - додайте гіркий перець, але дрібно його порубати.

Подавати такий соус можна до страв з м'яса.

Грузинський сацебелі

0,5 кг помідорів

100 г волоських горіхів

пучок кінзи

1\2 пучки м'яти

2 зубчики часнику

солі

хмелі-сунелі

гострий перець

Помідори обдайте окропом і зніміть шкірку. Горіхи подрібніть, кінзу, м'яту і часник дрібно порубати. Всі інгредієнти складіть в блендер і збийте до однорідності.

Подавайте цей соус до птиці, курчат табака, смаженого м'яса і шашлику.

Мексиканська сальса

10 помідорів

2 зубчики часнику

1 цибулина

Стручок перцю чилі

Пучок кінзи

3 ст. ложки соку лайма

1 ч. ложка кмину

маслинове масло

солі

Помідори, чилі, цибулю і часник покладіть в сковороду, збризніть оливковою олією та обсмажте до рум'яної скоринки.

Потім зніміть з вогню, видаліть шкірку і насіння. М'якоть подрібніть в блендері.

Додайте сік лайма, дрібно посічену кінзу, сіль, кмин і знову все збийте до однорідної маси.

Подавайте цей соус до чіпсів, снеків, тако або коржів.

Туніський харісса

2 солодких перці

4 стручки гострого перцю

3 зубчики часнику

2 ч. ложки паприки

2 ч. ложки зіри

2 ч. ложки коріандру

1 ч. ложка цукру

2 ст. ложки лимонного соку

маслинове масло

солі

Перці запікайте в духовці протягом 20 хвилин. Потім складіть в пакет і зав'яжіть, дайте охолонути. Зніміть з них шкірку і видаліть насіння. Дрібно порубати часник.

Збийте блендером солодкий перець, гіркий перець, часник. Додайте лимонний сік і спеції, збийте до однорідності.

Зберігати такий соус можна в банку, заливши оливковою олією. Подавати можна до будь-яких страв.