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Ці соуси популярні у всьому світі: рецепти від кращих шеф-кухарів планети

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Субота 11 грудня 2021 18:09
Ці соуси популярні у всьому світі: рецепти від кращих шеф-кухарів планети Фото: Як приготувати найпопулярніші соуси в світі за рецептами від кращих шеф-кухарів (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У кожній країні є рецепт соусу, який завоював любов і визнання у всьому світі.

Італійський песто, японський теріякі, грузинський сацебелі, мексиканська сальса – про ці соуси точно чули всі, хто хоч трохи цікавиться кулінарією.

Як приготувати найпопулярніші соуси світу за рецептами від кращих шеф-кухарів, розповіли в Foodandmood.

Італійський песто

  • 100 г зеленого базиліку
  • 3 ст. ложки насіння пінії (можна взяти кедрові або волоські горішки, кеш'ю)
  • 2 ст. ложки тертого овечого сиру
  • 3. ст. ложки тертого пармезану
  • 3 зубчики часнику
  • 150 мл оливкової олії
  • солі

Базилік порубати, горішки подрібніть. Всі інгредієнти покладіть в блендер, додайте сир і очищений часник. Збийте і додайте сіль і масло. Ще раз збийте.

Подавайте як закуску або до пасти.

Український сметанний соус

  • Стакан сметани
  • Зелень на смак
  • 4 зубчики часнику
  • Сіль

У сметану видавіть часник, зелень дрібно порубати. Можна використовувати кріп або петрушку, а також будь-яку іншу, яка вам до смаку. Змішайте сметану з зеленню, додайте трохи солі.

Такий соус прекрасно підходить до смажених овочів, оладок, дерунів. Можна використовувати для заправки салатів або як доповнення до снеків.

Японський теріякі

  • Пів склянки соєвого соусу
  • Пів склянки тростинного цукру
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ч. ложка тертого імбиру
  • 1 ст. ложка меду
  • 1 ст. ложка винного оцту
  • 1 ч. ложка оливкової олії
  • ¼ Склянки води
  • 3 ч. ложки крохмалю

На сковороді розігрійте соєвий соус, видавіть туди часник, додайте цукор, імбир і перемішайте. Потім додайте мед, оцет, оливкову олію.

Коли мед розчиниться, влийте воду і засипте крохмаль. Перемішуючи, доведіть до кипіння і дайте поваритися 5 хвилин. Потім потрібно 20 хвилин, щоб соус загус і охолов.

Подавати соус теріякі можна до м'яса, птиці, риби та овочів.

Латиноамериканський чімічуррі

  • 1\2 пучки петрушки
  • 1\2 пучки кінзи
  • 1\2 цибулини
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ст. ложки винного оцту
  • 100 мл оливкової олії
  • 1 ч. ложка орегано
  • 1\2 ч. ложки зіри
  • сіль, перець

Дрібно порубати цибулю, часник і зелень. Змішайте всі інгредієнти. Щоб соус був гострий - додайте гіркий перець, але дрібно його порубати.

Подавати такий соус можна до страв з м'яса.

Грузинський сацебелі

  • 0,5 кг помідорів
  • 100 г волоських горіхів
  • пучок кінзи
  • 1\2 пучки м'яти
  • 2 зубчики часнику
  • солі
  • хмелі-сунелі
  • гострий перець

Помідори обдайте окропом і зніміть шкірку. Горіхи подрібніть, кінзу, м'яту і часник дрібно порубати. Всі інгредієнти складіть в блендер і збийте до однорідності.

Подавайте цей соус до птиці, курчат табака, смаженого м'яса і шашлику.

Мексиканська сальса

  • 10 помідорів
  • 2 зубчики часнику
  • 1 цибулина
  • Стручок перцю чилі
  • Пучок кінзи
  • 3 ст. ложки соку лайма
  • 1 ч. ложка кмину
  • маслинове масло
  • солі

Помідори, чилі, цибулю і часник покладіть в сковороду, збризніть оливковою олією та обсмажте до рум'яної скоринки.

Потім зніміть з вогню, видаліть шкірку і насіння. М'якоть подрібніть в блендері.

Додайте сік лайма, дрібно посічену кінзу, сіль, кмин і знову все збийте до однорідної маси.

Подавайте цей соус до чіпсів, снеків, тако або коржів.

Туніський харісса

  • 2 солодких перці
  • 4 стручки гострого перцю
  • 3 зубчики часнику
  • 2 ч. ложки паприки
  • 2 ч. ложки зіри
  • 2 ч. ложки коріандру
  • 1 ч. ложка цукру
  • 2 ст. ложки лимонного соку
  • маслинове масло
  • солі

Перці запікайте в духовці протягом 20 хвилин. Потім складіть в пакет і зав'яжіть, дайте охолонути. Зніміть з них шкірку і видаліть насіння. Дрібно порубати часник.

Збийте блендером солодкий перець, гіркий перець, часник. Додайте лимонний сік і спеції, збийте до однорідності.

Зберігати такий соус можна в банку, заливши оливковою олією. Подавати можна до будь-яких страв.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими соусами можна легко замінити жирний майонез.

А також ми писали про те, що вчені назвали овоч, який обов'язково потрібно їсти щодня.

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