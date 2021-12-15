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Ці продукти варто їсти не частіше одного разу на місяць: зведіть вживання до мінімуму

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Середа 15 грудня 2021 07:34
Ці продукти варто їсти не частіше одного разу на місяць: зведіть вживання до мінімуму Фото: Які продукти не варто їсти частіше одного разу на місяць (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

При правильному харчуванні та збалансованому раціоні все одно іноді хочеться з'їсти щось, що явно належить до списку "шкідливої їжі".

Деякі види такої їжі можна їсти не частіше одного разу на місяць – так ви знизите їх шкідливий вплив до мінімуму.

Як продукти не варто вживати частіше, ніж один в раз місяць, розповіли у виданні RadioTrek.

Сміттєва їжа

У цю групу входять всі найшкідливіші продукти, які збагачені жирами та великою кількістю швидких вуглеводів. Також в них повно солі, цукру і спецій. Це: чіпси, сухарики, газована вода, картопля фрі та вулична їжа.

Така їжа дуже шкідлива для організму і варто звести її вживання до мінімуму.

Якщо дуже хочеться - дозвольте собі такий обід не частіше одного разу на місяць. Це не означає, що весь день потрібно харчуватися тільки такими продуктами – максимум один прийом їжі.

Організм часто просто вимагає такої їжі й повна відмова може викликати роздратування. Щоб вгамувати внутрішнього "демона" - дозвольте собі та заспокойтеся.

Насолода

Останнім часом мода на відмову від солодкого і цукру набирає обертів. Але іноді дуже хочеться себе побалувати шматочком торта або випічкою.

Якщо ви ласун, то різко виключити солодке з раціону у вас не вийде і це загрожує зривами. Спочатку поставте собі установку на один день в тиждень, поступово збільшуйте проміжки, поки не вийдете на один раз на місяць.

Побалувати себе шматочком тортика або тістечком без особливого збитку для фігури та здоров'я можна в середньому 1-2 рази в тиждень. Вибирайте тільки продукти хорошої якості з натуральними інгредієнтами.

Висококалорійні продукти

Є продукти, які, на перший погляд, корисні та апетитні. Але вони відрізняються високою калорійністю. До таких продуктів можна віднести горіхи, сухофрукти та авокадо.

Обмежте їх кількість в раціоні та зведіть вживання до 1-2 разів на місяць. Сюди ж можна віднести напівфабрикати та рафіновані продукти. Вони не сильно насичують, але теж висококалорійні.

Неприємні продукти

Буває так, що доводиться вживати якісь страви за компанію з друзями або ви з'їдаєте те, що приготували рідні, щоб їх не образити. У цей список потрапляють і екзотичні фрукти.

Їжа повинна вам подобатися і, якщо вам не хочеться її навіть пробувати – це має значення. Але в знак ввічливості або подяки, ви все одно пробуєте те, що вам не подобається.

Вчені відзначають, що організм має здатність "запам'ятовувати" продукти, які викликали алергію або шкоду організму.

Якщо вам знову пропонують щось подібне - не ризикуйте і ввічливо відмовтеся.

Продукти низької якості

Такі продукти також часом потрапляють в наші кошики в супермаркетах. І не завжди ці продукти коштують дешево. А буває так, що потрібно заощадити та вибрати в магазині те, що дешевше.

Постарайтеся такі продукти вживати не частіше одного разу на місяць, якщо обійтися без них не виходить.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти не варто зберігати в холодильнику.

А також розповідали про те, які ознаки допоможуть зрозуміти, що шоколад зіпсувався, і не отруїтися.

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