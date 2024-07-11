Мясная запеканка мусака: упрощенный рецепт сытного болгарского ужина

Несмотря на свое экзотическое название греческого происхождения, мусака - это мясная запеканка с картофелем или баклажанами, чем-то похожая на лазанью. В то же время мусака, распространенная в кухнях многих стран, вкусная и сытная - и легкая в приготовлении.

О том, как готовить греческий мусак, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для мусаки

Чтобы приготовить эту вкусную болгарскую запеканку с мясом, нужны следующие продукты:

вода - 100-150 мл;

молоко - 100 мл;

мука - 2 ст. л.;

фарш - 600 г;

лук - 2 шт.;

картофель (или баклажаны) - 700-800 г;

морковь - 1 шт.;

сыр - 100 г;

яйца - 2 шт.;

сметана - 3-4 ст. л.;

томатная паста - 2 ст. л.;

соль - по вкусу;

специи - по вкусу;

растительное масло - для жарки.

Как готовить мясную запеканку по-болгарски

Для приготовления мусаки по-гречески традиционно используют баклажаны, однако их можно заменить картофелем, как это делают в болгарском варианте блюда. В некоторых кухнях используют помидоры вместо баклажанов.

В этом рецепте используют картофель, однако его можно заменить баклажаном, помыв и нарезав овощ ломтиками или кубиками.

Если вы используете картофель, помойте его, срежьте кожуру и нарежьте овощи на маленькие кубики. Также можно нарезать картофель кружочками и выложить его слоями.

Вымойте морковь, почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Очищенный лук также следует нарезать на кубики небольшого размера.

Подготовьте овощи для мусаки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

На сковороде разогрейте растительное масло, всыпьте лук и слегка обжарьте его в течение 2-3 минут на сильном огне. Добавьте в лук морковь, перемешайте овощи и жарьте их еще в течение 2-3 минут.

После этого добавьте в ингредиенты фарш, можно использовать любой. Перемешайте продукты для мусаки, разбивая комочки фарша, добавьте соль и специи по своему вкусу.

Приготовьте фарш с овощами для мусаки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

После этого следует перемешать ингредиенты и жарить их в течение 5 минут. Потом добавьте в фарш томатную пасту и влейте воду.

Еще раз перемешайте ингредиенты и тушите все в течение 10 минут. Полностью выпаривать жидкость не нужно.

Нарезанный картофель или баклажан переложите в стеклянную или керамическую форму для выпечки. Всыпьте в картофель готовый фарш с овощами, перемешайте все и разровняйте слой. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте блюдо в течение 30-40 минут.

В это время приготовьте заливку для мусаки. Разбейте в миску яйца, добавьте к ним сметану и молоко. Взбейте смесь до однородной смеси, по желанию добавив перец по вкусу.

К заливке добавьте муку и осторожно перемешайте соус, чтобы не было комочков. Залейте смесью овощно-мясную запеканку. После этого поставьте запеканку в духовку еще на 10 минут.

В это время натрите сыр - его также можно выбирать по своему вкусу. Присыпьте блюдо и верните его в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

Подождите, пока мусака слегка остынет - и можно нарезать на порции и подавать на стол.