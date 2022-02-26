Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море
Фото: Ердоган заборонив російським кораблям входити в Чорне море (Getty Images)
Туреччина заборонила прохід російських кораблів через Чорне море.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.
"Спасибі своєму другові, пану Президентові Ердогану і егонароду за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів в Чорне море і вагома Військова, гуманітарна допомога сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!"- написав Зеленський.