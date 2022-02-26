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Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море

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Туреччина, Субота 26 лютого 2022 15:48
Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море Фото: Ердоган заборонив російським кораблям входити в Чорне море (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Туреччина заборонила прохід російських кораблів через Чорне море.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Спасибі своєму другові, пану Президентові Ердогану і егонароду за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів в Чорне море і вагома Військова, гуманітарна допомога сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!"- написав Зеленський.

Нагадавши, Польська залізниця дозволила українцям безкоштовно користування поїздами.

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