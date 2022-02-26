Польська залізниця дозволила українцям безкоштовно користування поїздами
Польська залізниця дозволила українцям безкоштовно користуватися поїздами (Віталій Носач РБК-Україна)
Польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала мешканцям України дозвіл на безкоштовне користування поїздами категорії TLK та IC до 25 березня.
Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.
Зокрема, все, що потрібно - показати при посадці у поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство.
"Дуже вдячні польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси з Києва на захід України.
Також ми писали, що Укрзалізниця продовжує свою роботу. Опублікований графік потягів.