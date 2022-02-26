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Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море

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Турция, Суббота 26 февраля 2022 15:48
Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море Фото: Эрдоган запретил российским кораблям входить в Черное море (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Турция запретила проход российских кораблей через Черное море.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

"Спасибо своему другу, господину Президенту Эрдогану и егонароду за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" - написал Зеленский.

Напомним, польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользование поездами.

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