Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море
Фото: Эрдоган запретил российским кораблям входить в Черное море (Getty Images)
Турция запретила проход российских кораблей через Черное море.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.
"Спасибо своему другу, господину Президенту Эрдогану и егонароду за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" - написал Зеленский.