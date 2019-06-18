Туристів замість Чорнобиля возили в Челябінськ: зовсім немає різниці

Туристів відвезли в Челябінськ замість Прип'яті та Чорнобильської АЕС (колаж: РБК-Україна)

Екскурсовод розповідав, що після аварії Чорнобиль зміг відновитися, і тут знову живуть люди

Екскурсія в зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції виявилася для наївних туристів з Китаю поїздкою в російський Челябінськ. Про це повідомляють росЗМІ.

Так, заповзятливий організатор турфірми Ляо Гаомінг вирішив скористатися збільшеною після виходу серіалу "Чорнобиль" популярністю туристичного напрямку. Гід привозив своїх співвітчизників в уральське місто, розповідаючи їм про те, що Чорнобиль і Прип'ять змогли відновитися після катастрофи 1986 року. Саме тому тут знову живуть люди.

А як доказ того, що це дійсно Чорнобиль, та радіація все ще залишилася, Ляо Гаомінг показував туристам лічильник Гейгера. Зазначимо, що показники на приладі в деяких місцях Челябінська були схожі на показники українського міста.

Туристів відвезли в Челябінськ замість Прип'яті та Чорнобильської АЕС (фото: РБК-Україна)

Повідомляється, що шахрайську схему розкрив високопоставлений китайський чиновник - голова міністерства енергетики Китаю Ля Мінгдунь. Він купив собі та своїй родині путівки в Чорнобиль. А оскільки міністр був на справжній Чорнобильській АЕС в 1980-х роках, він зміг помітити різницю.

Відзначимо, що жителі Челябінська заперечують можливість подібного.

Нагадаємо, серіал "Чорнобиль" вимагають заборонити для показу в Російській Федерації. Там також закликали притягнути режисера і сценариста до кримінальної відповідальності через те, що кінотворіння "ганьбить і демонізує образ радянської влади і радянської людини".

До речі, раніше в мережі показали відео і фото лятньої київської Троєщини, яку творці "Чорнобиля" перетворили в зимову локацію під час зйомок серіалу в 2018 році.

А також ми писали, що раніше в кадрах американського серіалу "Чорнобиль" виявили прикрий киноляп.