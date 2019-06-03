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У серіалі "Чорнобиль" виявили прикрий кіноляп (фото)

STYLERФільми і серіали    03.06.2019 - 07:47
У серіалі "Чорнобиль" виявили прикрий кіноляп (фото)
Кадр із серіалу "Чорнобиль" (HBO.com)

У серіалі "Чорнобиль" незвичайним чином напророкували майбутнє

В серіалі "Чорнобиль" американського каналу HBO уважним глядачам вдалося виявити прикрий кіноляп. Про це у Facebook написав Sergey Doda.

Так, в одному з кадрів 4 епізоду нашумівшого серіалу виявили своєрідний "привіт з майбутнього" - пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції, встановлений до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС у Києві неподалік від бібліотеки імені Вернадського.

"Цікавий момент в 4 серії серіалу "Чорнобиль". В кадрі пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської катастрофи (обвів)", - пише Sergey Doda.

У серіалі &quot;Чорнобиль&quot; виявили прикрий кіноляп (фото)

В серіалі Чорнобиль знайшли кіноляп (фото: facebook.com/sergey.doda.3)

І якщо раніше художні неточності в зображенні радянського побуту 80-х років американським авторам можна було пробачити, то це вже безперечна помилка.

У серіалі &quot;Чорнобиль&quot; виявили прикрий кіноляп (фото)

В серіалі Чорнобиль знайшли кіноляп (той самий пам'ятник, фото: fshukach.com)

Зазначимо, що користувачі мережі в коментарях досить поблажливо поставилися до такого промаху творців серіалу.

  • Мені здається, вони навіть могли знати і спеціально залишили...
  • Чекаємо на п'яту. Цікаво.
  • Невже всі тарілки подтерли.
  • Приголомшливе кіно.

У серіалі &quot;Чорнобиль&quot; виявили прикрий кіноляп (фото)

В серіалі Чорнобиль знайшли кіноляп (скрін: facebook.com/sergey.doda.3)

До речі, у Чорнобилі вченим вдалося зафіксувати нові ділянки зараження, забруднення яких виявилося сильніше, ніж вважалося раніше.

Також ми писали про те, що режисер серіалу "Чорнобиль" зробив відверте зізнання про Україну.

Нагадаємо, що вчені перевірили Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у "зоні відчуження", щоб провести облік тварин та птахів.

Як радіація насправді вплинула на людей після вибуху на ЧАЕС: відповідь лікарів Річниця Чорнобильської трагедії: вчений показав шокуючі фотографії тварин
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