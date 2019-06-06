Літо перетворили на зиму: як на київській Троєщині знімали "Чорнобиль" (відео)

Серіал Чорнобиль знімали в Києві (колаж: РБК-Україна)

Деякі "зимові" сцени з серіалу "Чорнобиль" були зняті на Троєщині влітку

Серіал "Чорнобиль" від американської компанії HBO знімали на різних локаціях, в тому числі і в Україні. Нещодавно в мережі опублікували фото і відео знімального процесу серіалу, в яких можна побачити житловий масив Троєщина в Києві. Кадри опублікував киянин Дмитро Бондаренко.

Відзначимо, що в одній зі сцен серіалу, де у Людмили, дружини загиблого при ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС пожежного, починаються перейми, зображене місто взимку. А зйомки проходили в червні 2018 року на вулиці Лисківська.

Так виглядає кадр в серіалі, де зображено місто взимку.

Кадр із серіалу "Чорнобиль", знятий у Києві на Троєщині (скрін з серіалу)

Для того, щоб перетворити літній Київ у зимовий, декоратори нанесли на пустир між висотками штучний сніг і розмістили там лавочки.

Процес зйомок серіалу "Чорнобиль" у Києві на Троєщині (фото: Dmytro Bondarenko)

Також киянин опублікував відео, де видно процес нанесення штучного снігу в літньому Києві.

Процес зйомок серіалу "Чорнобиль" у Києві на Троєщині (відео: YouTube/Dmytro Bondarenko)

До речі, нещодавно уважні глядачі виявили в кадрах серіалу серйозний кіноляп, який обурив українців.

А також ми писали, що раніше в кадрах американського серіалу "Чорнобиль" вже знаходили кіноляпи.

Раніше ми повідомляли про те, що британська актриса заявила, що розчарована серіалом НВО "Чорнобиль".