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Туристов вместо Чернобыля возили в Челябинск: совсем нет разницы

STYLERКурьезы    18.06.2019 - 13:10
Туристов вместо Чернобыля возили в Челябинск: совсем нет разницы
Туристов отвезли в Челябинск вместо Припяти и Чернобыльской АЭС (коллаж: РБК-Украина)

Экскурсовод рассказывал, что после аварии Чернобыль смог восстановиться, и здесь снова живут люди

Экскурсия в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции оказалась для наивных туристов из Китая поездкой в российский Челябинск. Об этом сообщают росСМИ.

Так, предприимчивый организатор турфирмы Ляо Гаоминг решил воспользоваться возросшей после выхода сериала "Чернобыль" популярностью туристического направления. Гид привозил своих соотечественников в уральский город, рассказывая им о том, что Чернобыль и Припять смогли восстановиться после катастрофы 1986 года. Именно поэтому здесь снова живут люди.

А как доказательство того, что это действительно Чернобыль, и радиация все еще осталась, Ляо Гаоминг показывал туристам счетчик Гейгера. Отметим, что показатели на приборе в некоторых местах Челябинска были сравнимы с украинским городом.

Туристов вместо Чернобыля возили в Челябинск: совсем нет разницы

Туристов отвезли в Челябинск вместо Припяти и Чернобыльской АЭС (фото: РБК-Украина)

Сообщается, что мошенническую схему раскрыл высокопоставленный китайский чиновник - глава министерства энергетики Китая Ля Мингдунь. Он купил себе и своей семье путевки в Чернобыль. А поскольку министр был на настоящей Чернобыльской АЭС в 1980-х годах, он смог заметить разницу. 

Отметим, что жители Челябинска отрицают возможность подобного.

Напомним, сериал "Чернобыль" потребовали запретить для показа в Российской Федерации. Там также призвали привлечь режиссера и сценариста к уголовной ответственности из-за того, что кинотворение "порочит и демонизирует образ советской власти и советского человека".

К слову, ранее в сети показали видео и фото летней киевской Троещины, которую создатели "Чернобыля" превратили в зимнюю локацию во время съемок сериала в 2018 году.

А также мы писали, что ранее в кадрах американского сериала "Чернобыль" обнаружили досадный киноляп.

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